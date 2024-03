Zašto toliki ljudi stradaju na autocesti A3? 'Do sad je uvijek bila greška vozača'

Kaže kako su pregledavali sve lokacije prometnih nesreća na cijeloj dionici, na cijeloj autocesti te do sada nisu utvrdili da je uzrok u samim značajkama ceste.

'Ono što upravitelji cesta mogu napraviti u ovom situacijama, je zaštititi vozača, ako već naprave određenu grešku. Na ovoj lokaciji, to je napravljeno. Na primjer, tako imamo rubne linije koje vibriraju kada vozilo pređe preko njih, upravo da upozore vozača da je izašao iz svoje prometne trake. Ili, ono što se naravno štiti - svi tvrdi elementi koji se nalaze uz cestu poput stupova i nadvožnjaka, da prilikom slijetanja ne dolazi do teških posljedica.', istaknuo je.

'Do sada se uvijek radilo o grešci vozača koji su nesreće uzrokovali svojim ponašanjem.', ističe Šarić napominjući kako treba djelovati preventivo i represivno, educirati o ponašanju.

Šarić je rekao kako podaci pokazuju da je na A3 preko 40 posto prometnih nesreća s poginulim osobama s teretnim vozilima.

'Savjet vozačima je da budu svjesni da vozači teretnih vozila nemaju manevarske sposobnosti kao vozači osobnih vozila i da je njihov zaustavni put znatno duži. Samim time imaju težu mogućnost u reakciji.', poručio jeŠarić.

Na mjesto nesreće stigao je i vlasnik tvrtke za koju vozač kamiona radi. Zdravko Juričić za Dnevnik Nove TV je rekao kako je išao na posao kada su ga nazvali iz firme. Rekli su mu da se javio vozač koji je doživio nesreću.

'Zvao sam ga istog časa. Čovjek je u šoku, plače. On je udario u zadnji kraj tog osobnog vozila na desnoj prometnoj traci. Kamion je sporo vozio jer ima limitator zbog kojeg može voziti maksimalno 85 km/h. Zašto je to vozilo stajalo na voznoj traci ili se kretalo izuzetno sporo, ne znam. To će utvrditi istraga', rekao je Juričić.