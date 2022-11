Strašne posljedice klimatskih promjena: U slučaju podizanja mora izloženi su obalni gradovi i dolina Neretve

Čak milijardu i pol stanovnika u sljedeća tri desetljeća zbog posljedica klimatskih promjena moglo bi biti prisiljeno potražiti novo mjesto za život. U Hrvatskoj, jedna od najtežih posljedica bit će podizanje razine mora. Prema modelima, u Jadranu bi do kraja stoljeća mogla porasti od 32 do 65 centimetara. Julije Domac, savjetnik predsjednika Republike za klimu i energetiku, kazao je za HTV kako smatra da još nismo došli do točke bez povratka, napominje da su dogovori potrebni što prije te da veliki izazovi čekaju globalne lidere na konferenciji u Egiptu.

Hrvatska bi, podigne li se razina mora za pola metra, izgubila više od 100 milijuna četvornih metara priobalja. Najviše će biti ugrožene urbane sredine s niskom obalom, primjerice, mjesta na otocima: Cres, Mali i Veli Lošinj, Krk, Rab, Krapanj, Vela Luka. Na obali - Nin, Trogir, Ston, ali i Pula, Split te Zadar. Julije Domac, savjetnik predsjednika Republike za klimu i energetiku izjavio je za središnji Dnevnik HTV-a kako sve što gledamo oko nas pokazuje jednu disfunkcionalnost međunarodne zajednice pa i organizacije kao što su Ujedinjeni narodi. 'Velika su očekivanja od konferencije u Egiptu međutim bojim se da imamo razloga za jedan pesimizam. Nikad ranije nismo tako gledali na ove konferencije. Uvijek su očekivanja bila velika, međutim od 1992. godine kada je prva konferencija krenula do danas bilo je puno konferencija, puno dogovora i puno obećanja pa i zadnja u Glasgowu donijela je puno obećanja međutim rezultati još uvijek nisu vidljivi', kazao je.

Domac: Hrvatska mora raditi na adaptaciji na klimatske promjene Govoreći o opasnosti od podizanja mora, Domac kaže da su naši obalni gradovi izloženi, a dolina Neretve kao važna poljoprivredna zona, izložena je ulasku mora. 'Uvijek smo govorili da smo bogati vodom, a ove godine smo imali suše i redukcije u Istri, Šibeniku i Primorsko-goranskoj županiji. Neke studije kažu da smo treća najizloženija europska država, prema tome Hrvatska mora jako raditi, prvenstveno na adaptaciji na klimatske promjene', istaknuo je Domac. Smatra da je dobro da su predstavnici hrvatske Vlade na konferenciji u Egiptu te ponavlja da Hrvatska kao mala zemlja mora raditi na adaptaciji i to smatra ključnim hrvatskim prioritetom u sljedećem razdoblju.

Odgovarajući na pitanje je li moguće izbjeći negativne posljedice klimatskih promjena Domac ističe da se stalno zapravo nadamo da nismo prošli tu točku bez povratka. 'Međutim prema pokazateljima sada smo već od onih željenih 1,5°C u odnosu na predindustrijsko doba došli do 1,2°C, a 2030. godina je još daleko', kaže.