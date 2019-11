Štrajkaju radnici Poduzeća za ceste Varaždin

Nakon neuspjelog pokušaja mirenja u sporu oko sklapanja kolektivnog ugovora između Uprave Poduzeća za ceste Varaždin (PZC) i Nezavisnoga cestarskog sindikata (NCS), radnici, članovi tog sindikata, od utorka ujutro su u štrajku.

Dodao je kako je Sindikat bio spreman na dogovor s poslodavcem, ali Uprava za to nije pokazivala nikakav interes.

'A JE TO?'

Štrajku su se pridružili članovi NCS-a u svim cestarijama PZC-a pa se tako osim u Varaždinu štrajka u Koprivnici, Križevcima, Novom Marofu, Ivancu, Ludbregu.

Za sve svoje članove, ali i druge radnike koji se pridruže štrajku, NCS će osigurati pravnu zaštitu i isplatiti dnevnice i druge naknade za sve dane provedene u štrajku, rekao je zamjenik predsjednika Nezavisnog cestarskog sindikata Anđelko Kasunić.

„Rezervirali smo oko 2 milijuna kuna u tu svrhu, što će biti dostatno za dva do tri mjeseca štrajka, a potraje li dulje, mi ćemo osigurati još sredstava”, dodao je.

Koliko je ukupno radnika u štrajku, Kasunić nije mogao reći, ali je napomenuo da je cilj Sindikata bio da stane strateški, operativni dio firme te da je taj cilj postignut.

„Ako stanu vozači, ljudi koji rade na strojevima, stala je cijela firma jer administracija nema što raditi bez tih ljudi”, kazao je.

Štrajk je za Hinu komentirao i direktor PZC-a Varaždin Saša Varga koji je rekao da je to poduzeće s reprezentativnim sindikatima potpisalo kolektivni ugovor koji je za radnika povoljniji od onoga što su tražili iz Nezavisnog cestarskog sindikata.

„Veća je osnovica plaća, dobili su 15-ak dodataka na plaću koje Nezavisni cestarski sindikat nije ni tražio. To će dići plaće, za 2 do 4 posto i to firma može odraditi”, kazao je Varga napomenuvši da su s 2018. na 2019. godinu neto plaće povećane 5 posto, da će sada manje plaće porasti za još 4 posto, a veće za 2 posto te da će se tako smanjivati i razlika među plaćama.

„Mirenje s Nezavisnim cestarskim sindikatom nije uspjelo jer oni inzistiraju na odredbama iz svojih zahtjeva koji su nama neprihvatljivi, a možda su i protuzakoniti”, zaključio je Varga.

Iz NCS-a poručuju da tijekom štrajka radnici neće u potpunosti obustaviti rad.

„Ne smijemo ugroziti sudionike u prometu. Padne li snijeg, radit ćemo i čistiti prometnice. Možda malo sporije, ali ćemo čistiti”, poručio je Kasunić.