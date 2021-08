Stožer odgovorio dogradonačelnici Gline: Žalosti što neistine dolaze od onih koji su nositelji vlasti, konstantno dezinformiraju i unose nemir

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić rekla je danas kako na području grada država u devet mjeseci nakon potresa nije sagradila nijednu kuću, na što su reagirali iz Stožera civilne zaštite detaljno navodeći koliko su ljudi smjestili u stambene kućice i kontejnere te što su po mjestima od potresa napravili

U nastavku u cjelosti prenosimo priopćenje Stožera civilne zaštite:

'Nakon opetovanih neistina koje pojedinci iznose nakon potresa na Banovini Stožer za sanaciju posljedica potresa osjeća potrebu iznijeti činjenično stanje i demantirati niz neistina.

Posebno žalosti što neistine dolaze od onih koji su nositelji vlasti niz godina i umjesto da prionu rješavati probleme ljudi u potrebi, konstantno dezinformiraju i unose nemir u ionako uznemireno stanovništvo na Banovini.

Od nastanka potresa Vlada je sa svim svojim resorima nazočna na potresom pogođenom području i pomaže stanovništvu u svakodnevnim potrebama.

Postavljeno je 2288 stambenih kućica i kontejnera u kojima boravi 4776 osoba, što u organiziranim naseljima što pojedinačno. Svo to stanovništvo organizirano se hrani putem Stožera, opskrbljuje svime onime što je potrebno za život.

Posebno žaloste neistine kada je u pitanju obnova. Pretpostavka za obnovu jest uklanjanje oštećenih objekata čemu se pristupilo u manje od mjesec dana od potresa. Točno je da treba dobiti privolu vlasnika za to, točno je da mnogi nisu u Hrvatskoj ni EU, zato je Stožer svojim angažmanom pronašao veliki broj ljudi diljem svijeta i još uvijek radi na tomu. Takve volje ni želje kod nositelja vlasti na Banovini nismo primijetili.

Takvim upornim radom do sada je uklonjeno 285 objekata razne namjene, a u postupku uklanjanja je još 18 za što je do sada utrošeno nešto manje od 25 milijuna kuna.

I obnovi se odmah nakon potresa pristupilo sustavno, od prikupljanja zahtjeva putem mobilnih timova do njihove obrade. Pored svih neriješenih imovinsko pravnih odnosa i drugih administrativnih zapreka do sada je obnovljeno 400 kuća na potresom zahvaćenom području. I to u Petrinji 120, Sisku 78, Glini 52, Jasenovcu 24, Hrvatskoj Dubici 21, Sunji 11, Topuskom 11, Martinskoj Vesi 10, Hrvatskoj Kostajnici 10 i Gvozdu 7.

U postupku obnove je trenutno 187 kuća, a uskoro će se potpisati ugovori za još 3000. Do sada je u obnovu kuća utrošeno preko 17 milijuna kuna.

Vlada RH sustavno će kao i do sada nastaviti sa svim aktivnostima kako bi se Banovina ne samo obnovila nego i revitalizirala i gospodarski ojačala.

Vjerujemo kako je i narod na Banovini u ovih osam mjeseci od potresa uspio prepoznati dobre od loših namjera i ozbiljan pristup Stožera u odnosu na svakodnevne politikantske istupe pojedinaca'.