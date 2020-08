Capak: Najteže stanje je u Splitsko-dalmatinskoj, novooboljeli su povratnici s godišnjih odmora ali i hodočasnici iz Međugorja

Nacionalni stožer civilne zaštite i danas održava tiskovnu konferenciju na kojoj objavljuje informacije o stanju epidemije novim koronavirusom na području Republike Hrvatske.

'Najgora je situacija i dalje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Do sada je oboljelo 623 zdravstvenih djelatnika, aktivno zaraženih je trenutno 141, te je 650 njih u samoizolaciji. Novoboljeli su nam mlađe osobe i povratnici s godišnjih odmora, ali prosječna dob je porasla na 40 godina. Imamo žarište na jednoj svadbi i rođendanu, te povratnike s hodočašća u Međugorju. Na jednom otoku u zadarskoj županiji imamo 12 oboljelih koji su se danima družili. Imamo i maturalno putovanje, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji oboljelo je dvoje maturanata iz Zagreba', rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Na pitanje kasne li lokalni stožer s protumjerama, te što ako se broj zaraženih ne počne smanjivati, Davor Božinović je rekao:

'Lokalni stožeri i njihova inicijativnost otvorena je od samog početka. Stožeri su tražili konkretne mjere, to je najbolje, uvijek je moguće napraviti grešku. Nitko u Europi danas ne razmišlja o zatvaranju kakvo je bilo, kad smo počeli popuštati mjere ukazivali smo na to da ćemo lokalna žarišta gasiti lokalno sve dok to daje rezultate, mislim da je to najracionalniji pristup. Nikome nije u interesu da se gospodarstvo i socijalne aktivnosti obustave, ali svi moraju poštivati mjere, ne jer to netko naređuje nego jer je to najbolji način kako opstati i održati otvorenim sve djelatnosti u razdoblju epidemije'.

Alemka Markotić rekla je kako ne treba gledati samo brojeve. 'Prema jeseni postoji veći rizik. Osim broja pozitivnih, većina ih nije imala simptome. Od ukupno aktivnih hospitalizirano je sedam do osam posto, što znači da su to oni s srednje teškim do teškim kliničkim slikama. Samo 0,4 posto je na respiratoru, odnosno oko pet posto od svih hospitaliziranih. Trenutno u tom kontekstu se ne događa ništa dramatično. Cijelo vrijeme smo na oprezu, pratimo kako će biti. Treba sagledati širu sliku da bi donosili sud o trenutnoj situaciji', rekla je.

Capak ističe kako je oko 100 zaraženih turista, od čega je 30 aktivnih koji se liječe ili su u izolaciji u Hrvatskoj. Od početka ljetnog vala ukupno je 320 obavijesti stiglo o osobama koje su se iz Hrvatske vratile pozitivne na koronavirus. Splitski epidemiolozi zasad nisu zatražili pomoć, a ako bude potrebno pomoć će im biti poružena. Aktivno je ept vojnih epidemiologa, jedan je upućen nu Ličko-senjsku županiju, a drugi su spremni uskočiti u pomoć.