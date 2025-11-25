Ston do kraja 2026. godine dobiva novu školsku sportsku dvoranu

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo izjavio je u ponedjeljak kako se projekt izgradnje nove školske sportske dvorane u Stonu odvija prema očekivanim rokovima, a trebala bi biti dovršena do kraja 2026. godine
'Nova sportska dvorana u Stonu izgradit će se do kraja 2026. godine, čime bi se riješile potrebe ne samo Stona, već i Pelješca i Dubrovačkog primorja. Nadam se da će najviše koristiti djeci koju želimo zadržati u Stonu. Treba im biti dostupan kvalitetan sportski sadržaj, a ne samo djeci iz gradskih središta', rekao je Pezo prilikom obilaska gradilišta.
Načelnik Općine Ston Vedran Antunica zadovoljan je tijekom radova te također očekuje da će sportska dvorana biti dovršena u roku.
'Ovakve dvorane nema od Orebića do Slanog, tako da ne treba ni govoriti koliko će vrijediti za školske aktivnosti oko 120 djece i još 80 djece iz dječjeg vrtića, ali i stanovništvu. U sklopu istog projekta uređujemo vanjsko školsko igralište i dječje igralište', istaknuo je Antunica.
Radovi na izgradnji nove školske sportske dvorane u Stonu počeli su u rujnu, nakon što je krajem srpnja potpisan ugovor s izvođačem radova tvrtkom Texo gradnja. Dovršeno je rušenje dijela starog objekta te su izvedeni iskopi i priprema za temelje.
Vrijednost radova je 3,5 milijuna eura, a provodi se u sklopu 5,9 milijuna eura vrijednog projekta ACTIV, financiranog iz Integriranog teritorijalnog programa za otoke. Projekt uključuje i uređenje još jedanaest sportskih terena na poluotoku Pelješcu te otocima Korčuli i Lastovu.