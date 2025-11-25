Ston do kraja 2026. godine dobiva novu školsku sportsku dvoranu

Načelnik Općine Ston Vedran Antunica zadovoljan je tijekom radova te također očekuje da će sportska dvorana biti dovršena u roku.

'Nova sportska dvorana u Stonu izgradit će se do kraja 2026. godine, čime bi se riješile potrebe ne samo Stona, već i Pelješca i Dubrovačkog primorja. Nadam se da će najviše koristiti djeci koju želimo zadržati u Stonu. Treba im biti dostupan kvalitetan sportski sadržaj, a ne samo djeci iz gradskih središta', rekao je Pezo prilikom obilaska gradilišta.

'Ovakve dvorane nema od Orebića do Slanog, tako da ne treba ni govoriti koliko će vrijediti za školske aktivnosti oko 120 djece i još 80 djece iz dječjeg vrtića, ali i stanovništvu. U sklopu istog projekta uređujemo vanjsko školsko igralište i dječje igralište', istaknuo je Antunica.

Radovi na izgradnji nove školske sportske dvorane u Stonu počeli su u rujnu, nakon što je krajem srpnja potpisan ugovor s izvođačem radova tvrtkom Texo gradnja. Dovršeno je rušenje dijela starog objekta te su izvedeni iskopi i priprema za temelje.

Vrijednost radova je 3,5 milijuna eura, a provodi se u sklopu 5,9 milijuna eura vrijednog projekta ACTIV, financiranog iz Integriranog teritorijalnog programa za otoke. Projekt uključuje i uređenje još jedanaest sportskih terena na poluotoku Pelješcu te otocima Korčuli i Lastovu.