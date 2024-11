Što će Trump donijeti Europi? 'Ovo je zadnji poziv, ali zadnji poziv za buđenje Europe'

'A, iskreno, i ne zamjeram. Kad smo svi za istim stolom i kad svi za tim stolom uživamo plodove tog stola, jedan plati, druga tri ne plate - to je nemoguće, to je neodrživo', rekao je Hrebak.

Među ostalim je rekao kako Hrvatskoj treba NATO, dok NATO itekako može bez Hrvatske. Rekao je da Hrvatska neće imati velikih problema jer ulaže dosta, ali da su ostale članice NATO-a to zanemarivale, pogotovo velike europske zemlje.

'Tu će Trump, što je rekao u kampanji, sigurno inzistirati na tome da se Europa više ne može ponašati na način da im Amerika osigurava zaštitu, a da Europljani to nisu spremni platiti', rekao je Hrebak.

Zvonimir Troskot (Most) rekao je da je Trump u prvom mandatu pokazao kako nije sklon multilateralnim zajednicama i forumima.

Rekao je i da je bojazan svih u sigurnosnoj arhitekturi što će Trumpov mandat značiti za Ukrajinu, a podsjetio je da je u prvom mandatu povukao američku vojsku iz Sirije unatoč ratnom stanju.

'Na isti takav način može to napraviti u Ukrajini, jer je to radio. Samom činjenicom da je to i navijestio nije nemoguće da će u jednom trenutku početi smanjivati pomoć prema Ukrajini', rekao je Troskot.

Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler (HDZ) rekao je da je i prije Trumpove pobjede bila jasno da Amerika i Europa nemaju potpuno jednak interes oko rata u Ukrajini.

Žestoka globalna utakmica

'Međutim, jasno je također i da će se i unutar NATO-a, ali i transatlantskoj suradnji pokušati naći načina da ti naši odnosi s Amerikom ostanu dobri, da ostanu bliski, ne samo u području obrane, nego i u jednom širem gospodarskom smislu', rekao je Ressler.

Dodao je da je Europi potrebno da sa zdravim, pametnim gospodarskim politikama uspije igrati sve žešću globalnu ekonomsku utakmicu.