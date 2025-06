Stiže promjena vremena: Probleme će raditi olujni sjeverac, dvije regije na udaru nevremena

Uz jače nablačenje poslijepodne je najveća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu u Hrvatskom zagorju, Međimurju i dijelu Podravine , gdje može biti i nevremena. Štete može biti i zbog prolazno olujnih udara sjevernog vjetra , koji će tada zapuhati u cijeloj središnoj Hrvatskoj. Do sredine dana još većinom sunčano, a prije osvježenja temperatura će porasti do 28 °C na sjeveru, te do 32 °C na jugu.

Na zapadu zemlje pretežno sunčano i vrlo toplo, na sjevernom Jadranu mjestimice i do 30 °C. Najniža temperatura zraka od 13 °C u kotlinama Like do 21 °C na moru. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i jugo, na otvorenome ponegdje umjereno valovito more, a sredinom noći na ponedjeljak zapuhat će bura.