Jaka kiša i mećava: Stiže velika promjena vremena, ponegdje do 40 cm snijega

U petak slijedi velika promjena vremena - česta kiša, ponegdje i obilna, magla, u gorju i snijeg, u većini krajeva zahladnjenje, na sjevernom Jadranu i jaka i olujna bura. Temperature bi se mogle spustiti do -15°C u gorju, a na kopnu do -8°C. Prijeti i blokada prometa. U Gorskome kotaru i Lici se ponegdje očekuje i do pola metra snijega. Još i tijekom subote treba računati na oborinu, kišu i snijeg, osobito u prvom dijelu dana