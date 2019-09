Stiže promjena vremena, spremite se za vikend s pljuskovima i grmljavinom

Vedrinu, jutarnju svježinu i poslijepodnevnu iznadprosječnu toplinu zamijenit će oblaci, u mnogim krajeva i kiša i vjetar, a i toplije jutro i svježije poslijepodne

U petak će još relativno toplo, uz možda čak najviše sunčana vremena u usporedbi s ostalim hrvatskim krajevima biti u istočnoj Hrvatskoj - ponajviše u Baranji, Srijemu i istočnoj Slavoniji, dok će u zapadnijem području vjerojatno biti i povremene kiše, osobito poslijepodne. Zbog više oblaka i vjetra jutro će biti manje svježe nego u četvrtak.

U središnjoj Hrvatskoj još toplije jutro, ali i oblačnije, već ponegdje uz kišu, koje će biti i u nastavku dana. No, osim nje, bit će i sunčanih razdoblja, barem kraćih, a i povremeno umjerenog, uglavnom u gorju i jakog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.

Još vjetrovitije će biti na sjevernom Jadranu, već u noći uz često jaku buru, posebice podno Velebita na udare i olujnu, uz koje more može biti i valovito. Sunčanog će vremena biti malo, u Gorskom kotaru vjerojatno i nimalo, a kiša mjestimice i obilnija, uglavnom na moru praćena grmljavinom. Temperatura zraka u gorju većinom od 12 do 17 °C, a uz more ujutro 18 do 21 °C, danju 22 do 25 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije toplije, ponegdje vjerojatno i u petak vruće, uz više sunčana vremena nego na sjeveru, te uz slabiji vjetar, posebice jugo južnije od Punta Planke, gdje će i more biti manje valovito. Ali vrijeme također promjenljivo, uz češću kišu i grmljavinu u drugom dijelu dana, na dubrovačkome području vjerojatno tek u noći na subotu.

Promjenljivo do ponedjeljka, pa opet stabilnije, sunčanije i toplije

Promjenljivo će se vrijeme, uz povremenu mjestimičnu kišu, nastaviti do ponedjeljka, pri čemu su ponegdje mogući i obilniji pljuskovi, u većini kopnenog područja osobito potkraj nedjelje. U nastavku novoga tjedna sve je veća vjerojatnost stabilnijeg, sunčanijeg i ponovno toplijeg vremena. Vjetar na kopnu vjerojatno neće prouzročiti dodatne nevolje, ali bi na Jadranu moglo - nakon bure u petak - u nedjelju gdjegod jako jugo.



Naravno, i lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, koji su do ponedjeljka mogući svakodnevno, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. No, za moguću utjehu - kiša neće padati stalno, a bit će i sunčanih razdoblja. Od utorka pak i vrlo vjerojatno pretežno sunčanoga i ugodno toploga vremena.