Stiže južina, ali s njom u sljedećim danima kiša i vjetar

Kao i u subotu, i u nedjelju će u Hrvatskoj i okolici biti i za veljaču uobičajene jutarnje temperature, na kopnu i hladnoće, uz mjestimičan mraz - i poslijepodnevne iznadprosječne topline, čak izraženije od subotnje, iako uz više oblaka i jači jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, piše Zoran Vakula za HRT

Od utorka do četvrtka slabiji vjetar, uz ponovno više sunčanog vremena, ali od srijede i manje toplog nego početkom tjedna. I pritom na Jadranu većinom suho, dok je u unutrašnjosti moguća mjestimična povremena kiša, u najvišem gorju i poneka pahulja. Potkraj četvrtka i u petak se ponovno povećava vjerojatnost za jačanje južine i nove zamjetnije oborine. No, povećanje vjerojatnosti ne znači odmah i ostvarenje - za pouzdaniju i detaljniju prognozu od sredine sljedećega tjedna valja još pričekati, osobito ako su u pitanju oborine.

Detaljniju vremensku prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Nedjelja: južina, toplije, naoblačenje, ponegdje malo kiše...

Nedjelja će na istoku Hrvatske biti uglavnom sunčana. Samo ponegdje ujutro može biti kratkotrajne magle, a u drugome dijelu dana sa zapada će postupno biti više oblaka. Nakon jugoistočnjaka zapuhat će jugozapadnjak i bit će malo toplije nego u subotu, iako uz još hladno jutro.

Hladno će ujutro biti i u središnjoj Hrvatskoj, s temperaturom zraka od -4 do -2 °C. Dan će biti većinom sunčan, povremeno uz umjerenu naoblaku te razmjerno topao - najviša temperatura bit će između 11 i 15 °C. U drugome dijelu dana puhat će jugozapadnjak, mjestimice na udare jak.

Jugozapadnog će vjetra biti i u gorju, također ponegdje moguće jakog, a i na sjevernom Jadranu, gdje će puhati i jugo. Uz postupno sve više oblaka mogućnost za mjestimice malo kiše postojat će uglavnom navečer i u noći, i to posebno na širem riječkom području, gdje će biti i najoblačnije. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6 °C, na otocima i malo viša, a u unutrašnjosti Istre te Lici i Gorskome kotaru od -6 do -1 °C. Najviša dnevna većinom od 9 do 13 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, u drugome dijelu dana s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice slaba do umjerena bura, a danju će zapuhati jugo. Najviša temperatura od 12 do 15 °C. Najniža između 3 i 7 °C, a u unutrašnjosti od -5 do 0 °C.

I na krajnjem jugu Hrvatske nedjelja će obilovati suncem, uz buru i istočnjak, potom poslijepodne uz jugo. Bit će razmjerno toplo, s najvišom dnevnom temperaturom oko 15 °C. More u početku mirno i malo valovito, a prema kraju dana mjestimice moguće umjereno valovito.