Stihijske promjene i utjecaj ljudi izvan struke: Ovo su zamjerke na školski kalendar

Ukida se jesenski odmor za učenike koji je bio planiran od 31. listopada do 3. studenog 2024. Nepromijenjen ostaje prvi dio zimskog odmora koji traje dva tjedna, odnosno od 23. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025.. Drugi dio zimskog odmora traje pet dana od 24. do 28. veljače 2025. Skraćeno je trajanje proljetnih praznika u travnju pa odmor učenika traje pet dana, a počinje u četvrtak 17. travnja (Veliki četvrtak) i traje do 21. travnja (Uskrsni ponedjeljak), s time da nastava počinje u utorak 22. travnja. Ranijom odlukom bilo je predviđen od 17. do 27. travnja, s time da bi nastava počela 28. travnja.

Treća je to izmjena plana školskog kalendara za iduću godinu, a novinarka Jutarnjeg lista Mirela Lilek pitala je u školama što misle o kalendaru i načinu njegovog donošenja. Predsjednica Udruge ravnatelja srednjih škola Hrvatske Suzana Hitrec odgovorila im je da bi novom kalendaru dala ocjenu tri, jer nije ni najbolji ni najgori, a zamjera što se očito išlo na to da se uvaže mišljenja onih koji nisu u sustavu.