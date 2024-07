Klimatske promjene ili ustupak turizmu: Što vi kažete o novom školskom kalendaru?

Odluka o izmjenama kalendara koje su prošle javno savjetovanje i koje bi uskoro trebale biti objavljene u Narodnim novinama propisuje kako nastava za maturante traje do petka 23. svibnja 2025. , a za ostale učenike do petka 13. lipnja 2025., umjesto 18. lipnja kako je ranijom odlukom predviđeno.

U odluci još stoji da se ukida jesenski odmor za učenike koji je bio planiran od 31. listopada do 3. studenog 2024. Nepromijenjen ostaje prvi dio zimskog odmora koji traje dva tjedna, odnosno od 23. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025.. Drugi dio zimskog odmora, koji je po ranijim najavama iz ministarstva trebao biti ukinut, traje pet dana - od 24. do 28. veljače 2025.

Skraćeno je i trajanje proljetnih praznika u travnju pa odmor učenika traje pet dana, a počinje u četvrtak 17. travnja (Veliki četvrtak) i traje do 21. travnja (Uskrsni ponedjeljak), s time da nastava počinje u utorak 22. travnja. Ranijom odlukom bilo je predviđeno da proljetni praznici traju od 17. do 27. travnja, s time da bi nastava počela 28. travnja.