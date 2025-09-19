Poruka iz Rusije nakon Trumpovog razočaranja: 'Naravno da je emotivan'

Kremlj je u petak izjavio da pretpostavlja da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i dalje ulaže napore u postizanje rješenja za sukob u Ukrajini unatoč izjavi Amerikanca da ga je ruski predsjednik Vladimir Putin iznevjerio svojim postupcima
Trump je nekoliko puta izrazio razočaranje zbog kontinuiranih napada Moskve na ukrajinske ciljeve unatoč njegovim naporima u pronalaženju rješenja. U četvrtak je na zajedničkoj konferenciji za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom ocijenio da ga je Putin 'iznevjerio'.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, kojeg je citirala ruska državna novinska agencija RIA, rekao je da je Trumpova reakcija razumljiva.
'Pretpostavljamo da su Sjedinjene Države, kao i predsjednik Trump osobno, zadržali političku volju i namjeru uložiti napore kako bi se olakšalo rješenje u Ukrajini', citirala je RIA Peskova.
'Dakle, naravno da je predsjednik Trump, recimo to tako, prilično emotivan oko ove teme. To je potpuno razumljivo'.
Putin i drugi ruski dužnosnici više su puta pohvalili Trumpove napore da pronađe rješenje za ukrajinsko pitanje i organizira sastanke na visokoj razini.