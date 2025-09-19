reakcija kremlja

Poruka iz Rusije nakon Trumpovog razočaranja: 'Naravno da je emotivan'

Bi. S. / Hina

19.09.2025 u 21:34

Ruski predsjednik Vladimir Putin
Ruski predsjednik Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MIKHAIL SINITSYN / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Kremlj je u petak izjavio da pretpostavlja da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i dalje ulaže napore u postizanje rješenja za sukob u Ukrajini unatoč izjavi Amerikanca da ga je ruski predsjednik Vladimir Putin iznevjerio svojim postupcima

Trump je nekoliko puta izrazio razočaranje zbog kontinuiranih napada Moskve na ukrajinske ciljeve unatoč njegovim naporima u pronalaženju rješenja. U četvrtak je na zajedničkoj konferenciji za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom ocijenio da ga je Putin 'iznevjerio'.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, kojeg je citirala ruska državna novinska agencija RIA, rekao je da je Trumpova reakcija razumljiva.

vezane vijesti

'Pretpostavljamo da su Sjedinjene Države, kao i predsjednik Trump osobno, zadržali političku volju i namjeru uložiti napore kako bi se olakšalo rješenje u Ukrajini', citirala je RIA Peskova.

'Dakle, naravno da je predsjednik Trump, recimo to tako, prilično emotivan oko ove teme. To je potpuno razumljivo'.

Putin i drugi ruski dužnosnici više su puta pohvalili Trumpove napore da pronađe rješenje za ukrajinsko pitanje i organizira sastanke na visokoj razini.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
još jedan incident

još jedan incident

Ruski avioni ponovno provociraju: Prešli su granicu sigurnosne zone
MIG-31

MIG-31

Ruski avioni koji su upali u Estoniju među najopasnijima su na svijetu, evo zašto
OSUMNJIČENI JE U PRITVORU

OSUMNJIČENI JE U PRITVORU

Zločin u Zagrebu: Zaštitar silovao tražiteljicu azila u prihvatnom centru Porin?

najpopularnije

Još vijesti