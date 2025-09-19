Poruka iz Rusije nakon Trumpovog razočaranja: 'Naravno da je emotivan'

Trump je nekoliko puta izrazio razočaranje zbog kontinuiranih napada Moskve na ukrajinske ciljeve unatoč njegovim naporima u pronalaženju rješenja. U četvrtak je na zajedničkoj konferenciji za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom ocijenio da ga je Putin 'iznevjerio'.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, kojeg je citirala ruska državna novinska agencija RIA, rekao je da je Trumpova reakcija razumljiva.