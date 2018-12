Stigla je prognoza za vikend i neće vam se svidjeti

U subotu jače naoblačenje s kišom, obilnijom na Jadranu i u gorju gdje će uz zahladnjenje biti i susnježice te snijega. Duž obale i na otocima mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. U nastavku promjenljivo uz mjestimičnu oborinu, češću u nedjelju

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu jugozapadnjak i jugo, koje će prema kraju dana jačati. Najviša dnevna uglavnom od 8 do 12 na kopnu te između 11 i 16 °C na obali i otocima.

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano, ujutro ponajprije u Posavini uz maglu. Prema večeri porast naoblake. Vjetar uglavnom, slab, popodne do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -1, a najviša dnevna od 7 do 9 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano, ujutro mjestimice uz maglu, uglavnom uz rijeke. Popodne postupni porast naoblake. Zapuhat će umjeren, u višim predjelima na udare i jak jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 0, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Gorski kotar i Lika

Promjenljivo, popodne i pretežno oblačno, ujutro po kotlinama uz maglu. Navečer mjestimice može pasti malo kiše. Zapuhat će umjeren, na udare jak jugozapadnjak, navečer ponegdje i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 0, a najviša dnevna od 9 do 12 °C.

Sjeverni Jadran

Djelomice sunčano, popodne uz povećanu naoblaku, a navečer može pasti i malo kiše. Ujutro je u unutrašnjosti Istre moguća magla. Popodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak, prema kraju danu u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, u unutrašnjosti oko 2, a najviša dnevna od 11 do 15 °C.