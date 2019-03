Srpska oporba: Uhićenu djecu vam nećemo oprostiti!

Dvodnevni prosvjedi u Beogradu, započeti u subotu uobičajenim mimohodom '1 od 5 milijuna' i ulaskom u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS), koji su nastavljeni u nedjelju opsadom Predsjedništva i sukobima demonstranata s policijom, završeni su u nedjelju navečer ultimatumom vlasti da do ponedjeljka u 15 sati oslobodi uhićene prosvjednike Jedan od lidera Saveza za Srbiju Zoran Lutovac u pratnji odvjetnika nekih od privedenih mladića prilikom upada u zgradu RTS-a, poručio je da za uhićenja krivi Aleksandra Vučića

"On je odgovoran za primjenu sile i za sve što se događalo u RTS-u. Poslije toliko presuda imamo danas presude za djecu. Neki od njih su u srednjoj školi i dobili su presudu od 30 dana zatvora, neće moći završiti školsku godinu. 'Decu vam nećemo oprostiti' to je slogan intenziviranja prosvjeda koji će uslijediti u sljedećem razdoblju. On neće razgovarati s opozicijom, nego s građanima, ali s građanima koje on bira", poručio je Lutovac.

Jedna od organizatorica prosvjeda Jelena Anasonović, koja je u subotu bila u zgradi RTS-a, opisala je nasilje policije, prenosi N1. "Ja sam na stepenicama bila do same policije. Jedan od pripadnika specijalaca me je držao i vikao da sam djevojka, dok su drugi tukli momke, među ostalim i ove koji su sada u pritvoru u Padinskoj skeli... Momci nisu nikoga napadali, primali su udarce... Šamarali su momke, za sve to imamo dokaze", rekla je Anasonović. Također je izvijestila da je policija za vrijeme jučerašnjeg prosvjeda od Predsjedništva do policijske stanica privodila organizatore. Pitala je je li nasilje postalo legitimno za ovu vlast i hoće li uhititi sve koji su bili na prosvjedima?