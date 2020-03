Srbija uvela policijski sat i zabranu kretanja, vojska će biti naoružana 'kako bi zaštititila liječnike od incidenata'

Srbija je u borbi protiv koronavirusa uvela "apsolutnu zabranu" kretanja od 20 sati do pet ujutro, te zabranila izlazak osobama starijim od 65 godina u gradovima i od 70 godina u ruralnim oblastima, dok će od srijede kontrolu na graničnim prijelazima i zaštitu bolnica preuzeti vojska. Te je mjere nakon izvanredne sjednice vlade Srbije u utorak navečer priopćio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ustvrdivši da su bile nužne jer ranijim mjerama nije ostvaren željeni efekt u smanjenju rizika od širenja zaraze

Svim građanima sa 65 i više godina starosti u gradovima, te mještanima naselja do 5.000 stanovnika starijim od 70 godina zabranjeno je da napuštaju svoje domove i ta mjera stupa na snagu u srijedu u 10 sati.

"Mora vojska biti naoružana, da bi zaštitili liječnike. Imali smo situaciju da su ljudi koji su dolazili iz inozemstva htjeli tući naše liječnike. A oni su danas naši heroji, rade za našu djecu i naše roditelje", rekao je Vučić.

Nema panike

Od srijede navečer stupa na snagu druga zabrana kojom se ograničava kretanje svih građana osim službenih osoba i ljudi s radnom obvezom u razdoblju od 20 sati do pet ujutro, priopćila je vlada i poručila građanima da "nemaju razloga za paniku, jer će svi biti u potpunosti zbrinuti i bit će im osigurano sve što im je potrebno za normalan život u novonastalim okolnostima".

Ova zabrana kretanja ne odnosi se na građane kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć, poput onkoloških bolesnika, a iznimka su i pojedine skupine poljoprivrednih proizvođača zbog obveza proljetne sjetve.

Ove mjere stupaju na snagu 18. ožujka i, kao sve dosadašnje "imaju za cilj isključivo očuvanje vašeg života i zdravlja" poručila je vlada građanima Srbije, navodeći da "u ovoj borbi ne može pobijediti sama" i pozvala na neophodnu suradnju, disciplinu i solidarnost.

"Samo svi zajedno, ujedinjeni i solidarni, možemo izići iz ove bitke kao pobjednici i uvjereni smo da će tako i biti", navodi se u priopćenju srbijanske vlade.

Vučić je novinarima rekao da će za umirovljenike između četiri i sedam sati nedjeljom ujutro, "kada nema nikoga na ulici, pod posebnim pravilima otvoriti supermarkete".

Gradovi žarišta

"Žarišta su nam gradovi. Za sada su tri grada značajno pogođena - Beograd kao najveće žarište, Kikinda i Niš, nešto manje Čačak", naveo je Vučić.

On je naveo kako se, u cilju sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, razmišljalo i o zabrani ulaska u zemlju državljanima Srbije koji žive i rade u inozemstvu, ali se od toga odustalo jer bi tom mjerom bio prekršen Ustav.

"Razmišljali smo o tome, ali bismo time pogazili Ustav", rekao je Vučić na konferenciji za tisak koju je održao s premijerkom Anom Brnabić, i naveo da se "razmatraju druge mogućnosti" kako bi se smanjio rizik širenja virusa dolaskom državljana Srbije iz europskih zemalja.

Državni dužnosnici, infektolozi i epidemiolozi upozoravali su prethodnih dana i više puta ponavljali apel državljanima Srbije da za uskršnje praznike odustanu od posjeta obiteljima i srodnicima u domovini i odgode putovanja.

"Samo u posljednja dva dana vratilo se 35.376 naših državljana, to je ogroman broj, to je nemoguće kontrolirati", rekla je premijerka Brnabić i naglasila da je riječ "o neodgovornim građanima koji nisu poslušali savjete i preporuke" državnih dužnosnika i stručnjaka.

Podsjetivši da je Španjolska 5. ožujka imala troje mrtvih, a prije samo 11 dana deset, da bi stigla do 510 žrtava.

"Oni taj uspon imaju veći nego Italija. Situacija u Francuskoj je užasno teška, teško je i u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, sve teže je u Grčkoj. Nadam se da će se Hrvati izboriti s ulaskom korone u bolnice. To je nama najveća opasnost. Poduzimamo i žešće mjere. Mnogi nisu do danas takve mjere poduzeli, a suočeni su i sa težom situacijom. Molim ljude da to razumiju", apelirao je Vučić.