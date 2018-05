Splitski gradonačelnik: Ovo je prekretnica za Dalmaciju!

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, je za današnju sjednicu Vlade u Split rekao da predstavlja prekretnicu koja će potaknuti gospodarski razvitak Dalmacije.

"Ova sjednica Vlade je prekretnica koja će dati jamstva za razvoj juga Hrvatske i Dalmacije," rekao je Krstulović Opara. On je rekao kako će do 2020. godine, kada će Hrvatska preuzeti predsjedanje Europskom unijom, Split biti razvijen do te mjere da će imati što pokazati europskim partnerima.

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić je istaknula kako će Vlada uzeti u obzir potencijale Splita za organizaciju međunarodnih skupova 2020. godine kada će Hrvatska predsjedati Europskom unijom. Ministrica Pejčinović Burić je najavila da će se već u lipnju ove godine u Splitu održati sastanak na ministarskoj razini Srednjoeuropske inicijative.