Milijarder i filantrop George Soros istaknuo je u petak da pandemija koronavirusa prijeti opstanku Europske unije te se u tom kontekstu založio za izdavanje europskih obveznica kako bi se pomoglo teško pogođenim zemljama, poput Italije

'Ako EU ne može to sada razmotriti, možda neće nadživjeti izazove s kojima se sada suočava', poručio je Soros u e-mail odgovoru na pitanja novinara. 'To nije teoretska mogućnost. To bi mogla biti tragična realnost', dodao je.