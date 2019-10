Šokantne ispovijedi žrtava silovanja na prosvjedu u Čakovcu

U 15-stak hrvatskih gradova, među kojima i u Zagrebu, Zadru, Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku održani su prosvjedi pod nazivom 'Pravda za djevojčice'. Povod za prosvjed bio je slučaj silovanja maloljetnice u Zadru, odnosno puštanje na slobodu petorice osumnjičenika za opetovano silovanje, seksualno iskorištavanje, ucjenjivanje te fizičko i psihičko maltretiranje petnaestogodišnje djevojčice koje je trajalo punih godinu dana.

Prosvjedovalo se u Međimurju gdje su dvije žene u subotu po prvi puta ispričale svoje životne traume uzrokovane silovanjem. Svoje priče su iznijele ispred Općinskog suda u Čakovcu što je ujedno bila i simbolična opomena i tom sudu kako ne bi ponavljao greške Županijskog suda u Zadru.

Suzana Grašić iz Čakovca rekla je kako ovu priču nikome nije do sada ispričala, a nosi je od svoje devete godine, javlja portal medjimurjepress.net.

'Bila sam na praznicima kod tete koja me nije pustila da se idem igrati kod prijateljice no ja sam pobjegla. Na putu do nje prolazila sam kroz nasad kukuruza i jedan čovjek je iskočio i uhvatio me. Odveo me dublje u kukuruz i tamo se dogodilo silovanje. Svašta mi je radio. Nisam nikome to govorila ni majci, ne znam zbog čega, ali su nešto naslutili. Plakala sam, zatvarala se u sobu, imala sam noćne more. Sad sam nakon svega toga i nakon toliko vremena odlučila dati svoju priču van. Odlučila sam, jer moram se toga osloboditi, s tim više ne mogu živjeti. Nisam nikada prijavila policiji čovjek a kojeg nisma znala, od panike nisam zapamtila lice, samo znam da je bio stariji. Život mi je uništen', ispričala je svoju priču Suzana Grašić.