Snijeg nastavlja padati, a zbog jedne pojave će vas se činiti da je mnogo hladnije

U unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno sa snijegom, osobito u gorskim i istočnim predjelima. Najviše snijega bit će u istočnoj Slavoniji i Baranji uz stvaranje značajnijeg snježnog pokrivača

Najviša dnevna temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 3 do 8, a drugdje na moru od 8 do 13 stupnjeva Celzijevih.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim, osobito prema kraju dana podno Velebita i orkanskim udarima. Na jugu do sredine dana još istočnjak i jugo, većinom na otvorenom moru.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno povremeno uz slab snijeg, većiom u prvom dijelu dana, ponajviše u gorju i na istoku. Na Jadranu promjenjivo, a uz više oblaka može pasti i malo kiše ili poneka pahulja nošena olujnom burom, ujutro na sjevernom, a krajem dana na južnom dijelu. U drugom dijelu dana na sjeverozapadu se očekuje kidanje naoblake.

U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura, osobito podno Velebita i s orkanskim udarima.

Jutarnja temperatura od -5 do -2, duž obale većinom od 0 do 5, na otocima ponegdje i malo viša, a najviša dnevna oko 0 stupnjeva Celzijevih unutrašnjosti te od 5 do 10 stupnjeva Celzijevih na Jadranu.