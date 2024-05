Smrznuli joj rak u Vinogradskoj: 'Sreća je bila vidjeti kako to čudo nestaje'

Istog dana gospođa Slavica bila je doma u Trogiru. Nije željela klasičnu operaciju, iscrpljena je od ranijih borbi, već je izgubila 17 kilograma. Njezina kći poslala je e-mail dr. Novoselu i to je bilo to.

Zahvat je bezbolan i traje sat vremena. Voditelj Odjela za intervencijsku radiologiju u KBC-u Sestre milosrdnice Luka Novosel opisao je da se jednom sondom stvori kugla leda oko tumora i na taj način uništi se tumorsko tkvo. To je velika prednost za pacijente jer se sve radi pod lokalnom anestezijom, a odmah nakon zahvata mogu ići kući.

'Što se radilo vidila sam na ekranu, i najveća sreća je bila vidjeti na ultrazvuku kako to čudo od raka nestaje, red grijanja, red hlađenja i to malo čudo nestaje', rekla je Slavica. Tumor je bio manji od dva centimetra pa je bila idealna kandidatkinja za ovu metodu.

'To se pokazalo učinkovito i praktički ima jednako djelovanje kao da ste odstranili tumor, iako on teoretski ostaje unutra, ali više nema rizika za njegovo širenje ili povrat', objasnio je dr.Novosel. Uz njega, u timu su bile i njegove kolegice doktorice Sanja Baršić Ostojić i Karolina Bolanča Čulo.

'Meni je bitno naglasiti da to nije pacijentica iz Zagreba, ona je nama došla iz Trogira, liječi se u KBC-u Split, to je jedna lijepa suradnja na razini države i želimo svim pacijentima pružiti jednaku terapiju i jednako vrijedne rezultate', rekla je Karolina Bolanča Čulo, specijalistica radiologije na Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice.

Postupak zaleđivanja do sada se koristio za liječenje karcinoma bubrega, pluća i kosti. Sada se koristi i za maligni tumor dojke. 'Postoje studije da je to učinkovita metoda, evo sad smo to i prvi put u našoj ustanovi napravili, zajedno s kolegama s Rebra gdje je dr.Petrovčeki napravio prvi zahvat tako da je sada dostupno i za naše pacijente u Hrvatskoj', objasnio je Novosel.

Gospođa Slavica im je neizmjerno zahvalna. 'To je nešto najljepše u životu što mi se desilo. To je dan koji ću pamtiti. Sve zahvale ovog svijeta za ova tri dana, i za sreću koja me čeka, nema kemoterapija, nema lijekova', sretna je Slavica.

Velika je to nada za mnoge oboljele.