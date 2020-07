Šmit: Testiranje je mali trošak u odnosu na rasplamsavanje epidemije

Ivana Šmit, dopredsjednica Hrvatske liječničke komore, rekla je kako vjeruje da će, iako su veledrogerije zaprijetile da će od ponedjejlka obustaviti dostavu lijekova u bolnice, Vlada pronaći rješenje i da se dostava lijekova i zaštitne opreme neće obustaviti

Situacija u ekonomiji nije dobra, svi smo, kao i veledrogerije, blokirani do određene mjere, no vjerojatno postoji rješenje koje će zadovoljiti parcijalne interese veledrogerija i omogućiti protok sredstava. Na vladajućoj je većini da riješi situaciju i omogući nastavak normalnog funkcioniranja bolnica.

'Do takvog scenarija, mislim, neće doći, jer vjerujem da Vlada i ministarstvo neće dozvoliti da se opstruira mogućnost da građani dobiju adekvatnu zaštitu - do čega bi došlo ako bolnice ne dobiju adekvatne lijekove i zaštitnu opremu.

Navela je da se i dalje nastavlja zavrzlama s plaćanjem prekovremenih sati, te da se oni ne isplaćuju na odgovarajuć način.

'Vjerojatno je dio problema i situacija s koronavirusom, no to nikome ne daje pravo da liječnike zakida za plaće. Neke kolege čekaju sporazumno rješenje za nepravilno obračunate sate u zadnjih pet godina, drugi su tužili, no ako se to ne riješi gomilat će se sudski troškovi, što će dodatno opteretiti zdravstveni sustav.

S koronom se bori cijeli svijet, obveze se moraju izvršavati, a mi očekujemo da ćemo s novom vladom naći rješenje koje nije na štetu zdravstvenih radnika, ali ni bolnica', rekla je Šmit.

Upitana mogu li bolnice biti preopterećene kazala je da se toga svi pribojavaju te da zato podupiru namjeru povećavanja testiranja na koronavirus.

'To je jedini način da zaustavimo širenje i onemogućimo prodor u staračke domove i bolnice. Kapacitete treba čuvati za sve koji trebaju bolničku skrb, treba shvatiti da testiranje je mali financijski trošak u odnosu a ono što bi se moglo dogoditi ako se epidemija rasplamsa. Želimo izbjeći scenarij iz Bergama', rekla je Šmit.