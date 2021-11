Slovenske bolnice 'pucaju', krivulja se ipak smanjuje? Brojke sugeriraju da bi se negativan trend možda mogao promijeniti

U Sloveniji je u subotu epidemiološka slika u pandemiji koronavirusa i dalje loša, no neke brojke sugeriraju da bi se negativan trend možda uskoro mogao promijeniti, dok epidemiolozi upozoravaju na i dalje loše stanje u bolnicama

To sugerira da bi moglo doći do trenda smanjivanja epidemiološke krivulje, no epidemiolozi su oprezni i upozoravaju na još uvijek teško stanje u bolnicama i veći broj preminulih nego ranije u zadnjem tjednu, prenose slovenski mediji.

U zadnja 24 sata bilo je 22 mrtvih od posljedica Covida-19, a u zadnjih sedam dana ukupan broj fatalnih slučajeva od početka epidemije povećao se na 5044.

Hospitalizirano je trenutno 1.106 osoba, no broj onih na intenzivnim odjelima i dalje raste, pa ih je sada 256, deset više nego jučer.