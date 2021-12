Slovenija nakon prvih potvrda omikrona ide u novu kampanju cijepljenja

Slovenija zbog prvih potvrđenih zaraza omikron varijantom koronavirusa pojačava kampanju cijepljenja, zbog bojazni da je taj zarazniji soj prisutniji i da bi mogao uzrokovati novi epidemijski val, priopćeno je u utorak

Centri za cijepljenje na sadašnjim lokacijama bit će do 24. prosinca otvoreni od 8 do 20 sati i ljudi će se moći cijepiti bez prethodne najave, a tijekom božićnih praznika u svim će statističkim regijama biti jedna lokacija za cijepljenje i u noćnim satima, od 20 sati do 8 ujutro, objavila je vlada.

Sve je već dogovoreno s lokalnim vlastima kako bi se povećao interes za cijepljenje među onima koji još nisu dobili ni prvu dozu, a povećat će se i mobilne jedinice za cijepljenje kod kuće u lokalnim zajednicama.