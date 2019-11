Sloković otkriva što će biti sa suđenjem za Fimi mediju nakon smrti Nevenke Jurak

Malim 'fimi medijama' kompromitirali su si veliku Fimi mediju

Sloković objašnjava kako se paralelno s tzv. velikom Fimi medijom na Županijskom sudu u Zagrebu sudi u krakovima te afere, tzv. malim fimi medijama. Te su presude redom oslobađajuće jer je, kaže, dokazano da su poslovi za koje su državne institucije angažirale Fimi mediju doista odrađeni.

'Možda nije obavljen jedan, dva posto poslova. Poslovi su bili potrebni i cijene su bile uobičajene. Oni stavljaju svim okrivljenicima na teret da su time ostvarili nepripadajuću materijalnu korist u punom iznosu, iako je nesporno to da su poslovi obavljeni i da su ih ljudi odradili. Imat ćemo situaciju da su male fimi medije oslobađajuće i one su de facto dio činjeničnog opisa velike Fimi medije, a ovdje će nas suditi i ganjati od nemila do nedraga. To je izvan svake logike. Bolje da nisu eksperimentirali s malim fimi medijama jer će sami kompromitirati svoju optužnicu', zaključuje Sloković.