Škugorova odvjetnica: On vjeruje da će se utvrditi kako je postupao u skladu sa svim pravilima Ine

Odvjetnica Sandra Hančić, koja u aferi Ina brani sada već bivšeg direktora u Ini Damira Škugora, kazala je da će Uskokovi istražitelji ispitati ukupno 16 svjedoka koji se odnose na Škugora te da su dvije svjedokinje već ispitane

'Radi se o dvjema privilegiranim svjedokinjama koje su prihvatile blagodat nesvjedočenja. Osobno smatram da je mjesec dana sasvim dovoljno da se svi ti svjedoci saslušaju'', rekla je Hančić gostujući u RTL-ovim Vijestima.

Hančić je dodala da Damir Škugor nema poruku ni za koga.

''On i dalje vjeruje da će se utvrditi kako je doista postupao u skladu sa svim pravilima Ine i u kojem je dijelu iznosio obranu. Postoji dokumentacija o Ini koja će potvrditi ono što je on govorio i dokazati da nije to baš tako kako su prenijeli mediji'', nadodala je.

Sud časti zagrebačkog HDZ-a suspendirao je prošlog petka stranačko članstvo Damira Škugora.