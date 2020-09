Škoro progovorio o tome planirali li se postati gradonačelnik Zagreba: To je jako blizu, bit ću kandidat u jednom gradu

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro gostovao je u RTL-u Danas. Na pitanje koje amandmane su dali na Zakon o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, kazao je da su poslali desetak amandmana. "Nekoliko je osnovnih manjkavosti tog zakona. Jedno od njih je financiranje. Ono što će sigurno građanima zakomplicirati život je klasična hrvatska priča kada su zakoni u pitanju, a to je da postoji diskreciono pravo nekog tijela ili referenta da procjenjuje tko će dobiti djelomičnu, a tko potpunu ili neku drugu obnovu", kazao je Škoro.

"Država da je htjela je mogla početi obnavljati već one objekte koji su u njenom vlasništvu. Ovaj se zakon ni ne odnosi na njih, a još nije počela njihova obnova", rekao je Škoro i dodao da je osnovni problem da nema novaca.

Na dodatno pitanje kako to riješiti, kazao je da se zakon trebalo donijeti ranije. "Trebalo je i sve moguće resurse angažirati na tome da napravi prava procjena i da ljude ne dovodimo u situaciju da oni sada, dolazi jesen i zima, ne mogu si pomoći i neće sigurno završiti u svojim objektima na vrijeme, a izgubili su krov nad glavom", kazao je i dodao da je "medicinski rečeno trebalo napraviti trijažu" u kojoj bi vidjeli koji objekti se moraju odmah obnavljati.

Na pitanje kako će glasovati drugi tjedan, rekao je da će se nitko oko toga zakona ne može postaviti da glasa protiv njega. "To je sve lijepo sročeno u korist građana i građani samo čitaju naslove: Aha, dobit ćemo 80 posto, a mi samo 20 posto", kazao je i dodao da vide mnogo prostora za makinacije u Zakonu i u činjenici da treba stvoriti sredstva kojih nema. Kritizirao je i što se Vlada hvali da je dobila sredstva za obnovu iz fondova te napominje da su Talijani dobili 2,5 milijardi eura kada su obnavljali područje pogođeno potresom.

Na pitanje je li ikada kontaktirao s Josipom Rimac, rekao je da nije. "Upoznao sam je kada sam kao glazbenik nastupao u Kninu. To je bilo prije desetak godina. Indikativno i žalosno je to, ali to je taj obrazac ponašanja koji će se, bojim se, ponoviti i u ovom slučaju. Stalno netko nekoga naziva i pokušava nešto namjestiti i protežirati. I taj dio nije dobar, a taj problem je u ovom zakonu", kazao je Škoro.

Na pitanje hoće li Domovinski imati svoje kandidate na lokalnim izborima, Škoro je odgovorio, "naravno da će imati svog kandidata". Na dodatno pitanje hoće li imati i kandidata za gradonačelnika Zagreba rekao je: "Imat ćemo kandidata gdje god procjenimo da bi to bilo valjano. Ne samo za Domovinski pokret nego i za, na neki način, ono što nam je cilj, poboljšanje te demokratskih procesa u Hrvatskoj".

"Radimo na izgradnji mreže u Hrvatskoj, imamo oko 7000 članova. Uvjeren sam da ćemo i na lokalnim izborima biti vrlo bitan faktor", kazao je. Na pitanje je li razmišljao da i on bude kandidat u nekom od gradova, rekao je da je razmišljao.

Na pitanje kojem rekao je: "Ne bi smjeli baš sve otkriti večeras, ali, jako blizu". Na pitanje radi li se o Zagrebu rekao je: "Ne bih sada o tome, ali je jako blizu". Na ponovljeno pitanje je li jako blizu Zagreba ili je jako blizu da to bude Zagreb rekao je: "Jako je blizu. U stvari, ja predlažem da se vi i ja viđamo jedanput mjesečno i da ja vama otkrivam slovo po slovo. Ne bih sada o tome, ali definitivno ćemo imati kandidata za Zagreb", kazao je Škoro koji je potvrdio da će on biti kandidat u jednom od gradova na lokalnim izborima.