"Kad nemate kao premijer na odlasku ništa drugo reći, onda izmišljate. Ta teza da sam ja doveo Milanovića na vlast, omalovažava volju milijun i nešto ljudi koji su dali glas Milanoviću", rekao je Miroslav Škoro, šef Domovinskog pokreta

"Smatram da je to žalosno, bilo bi dobro da jedan premijer poput Plenkovića, koji drži do sebe i smatra da je bitna politička figura, govori o svojim rezultatima, imali su preko 100 obećanja, ali čime da se pohvali? Ne može se pohvaliti s 15 otišlih ministara zbog korupcije, nije riješio pitanje MOL-a i Ine, nije smanjio PDV, ne može se pohvaliti time da je riješio stvari u gospodarstvu, učinio je strašnu stvar kad je u aferi Borg omogućio da je trenutno u tom procesu, koji još traje, jedan fond iz Nizozemske posjednik 32 tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj. Cijeli niz nije napravio, a ponaša se kao razmaženo dijete i proziva glas za ovoga je za onoga. Glas za Miroslava Škoru je glas za Miroslava Škoru i Domovinski pokret", rekao je Škoro na N1 televiziji komentirajući prijašnje izjave Plenkovića o njemu.

'Nemam se potrebu pravdati, moje je djelovanje javno, financije Domovinskog pokreta su javne... To je pokušaj da se odvuče pozornost s pravih problema", rekao je Škoro komentirajući medijske napise prema kojima umjesto njega odlučuju njegovi financijeri', kazao je.

Upitan tko stoji iza njega kazao je da ako itko iza njega stajao da je to bio njegov orkestar.

'Kad govorimo o svim tim radnjama, ne može netko postati žetončićem, ako ga netko ne prihvati. Imam osjećaj da neki kukaju o korupciji, samo zato što nisu u nju uključeni. Ne može se postaviti stvari kao netko je korumpiran, pa netko ga je i korupmirao", rekao je Škoro, koji je na napise da iza njega netko stoji rekao da je to njegov orkestar.

"Mislim da će se svi iznenaditi, Domovinski pokret će ostvariti dobar rezultat, to smo pokazali i na presjedničkim izborima i neće biti moguće formirati vlast bez Domovinskog pokreta. Mi ćemo biti ti koji će zemlju povesti u nužne promjene, jer HDZ i SDP to ne mogu, budući da su umočeni u klijentelizam", rekao je Škoro.

Napitanje je li pobjegao u Ameriku istaknuo je da je neistina da je utekao iz Hrvatske kad se pojavio Tuđman.

'U Ameriku sam otišao 1989. godine kad sam se oženio. U Hrvatskoj nema lijevo i desno, postoji samo netko tko živi od svog rada i netko tko živi od tuđeg rada", rekao je Škoro, dodavši da se u Hrvatskoj toliko daleko otišlo u nekim ekstremima, pa je svatko, tko se usudi spomenuti riječ Hrvatska ili staviti ruku na zastavu, automatski označen kao nacionalist.

Što se tiče pregovora uoči izbora, s Mostom se, rekao je, rastao, ali njima i koaliciji koju pokušavaju oformiti želi svako dobro.

O nagađanjima da razgovara s Brunom Esih, rekao je da oni razgovaraju sa svima.

"Razgovarali smo s Brunom Esih, nismo se dogovorili o zajedničkom izlasku na ove izbore. Osobno bih se zalagao da za stol sjednu ona i doktor Hasanbegović. Nisam na ovu scenu došao izašavši iz zone svoga komfora da bih dijelio. Vrlo smo blizu dogovora s Ivanom Penavom. Jučer smo obavili razgovore s još jednom strankom i priveli smo ih kraju, objavit ćemo do kraja tjedna. Do kraja tjedna imat ćemo pojačanje u tri prekrasne dame i objavit ćemo to", rekao je Škoro.

Rekao da mu je drago što se Nino Raspudić uključio u politiku, ali mu je i žao što se Raspudić nije uključio u Domovinski pokret.

"Neće mu biti lako, to se već vidi. Ja bih volio da nam se priključio, žao mi je što se nismo dogovorili. Razišli smo se kao džentlmeni. Dobro je da se što više ljudi uključuje u politički život i shvaća da je to jedini način kako nešto možemo promijeniti. Neka buja hrvatski politički život", rekao je Škoro.

Dodao je da s što se tiče rada nedjeljom, zalaže se za austrijski model, da se nedjeljom ne radi.