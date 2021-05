[FOTO/VIDEO] Kod Škore spremna slavljenička torta: 'U drugom krugu objasnit ćemo što se krije iza platforme Možemo!'

Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta i Zelene liste za gradonačelnika Zagreba, prema izlaznim anketama osvaja 11,23 posto glasova birača te se nalazi na trećem mjestu nakon Tomislava Tomaševića, koji osvaja 48,18 posto, i Jelene Pavičić Vukičević s 11,38 posto. Četvrti je Davor Filipović s 10,24 posto

U Stožeru Domovinskog pokreta i Zelene liste spremna je slavljenička torta, a svega 0,15 posto razlike u odnosu na drugoplasiranu Jelenu Pavičić Vukičević daje im nadu da će ući u drugi krug izbora.

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić rekao je u nedjelju kako su zadovoljni rezultatima izlaznih anketa, jer su 'ostavili srce na terenu i napravili sve što su trebali napraviti'.

'Što se tiče Osijeka, naš kandidat Berislav Mlinarević je u drugom krugu, a što se tiče Zagreba 'trebalo bi naći babu gataru'', rekao je Radić novinarima u izbornom stožeru Domovinskog pokreta. Nadamo se ulasku u drugi krug', dodao je Radić, ujedno i predsjednik Nacionalnog izbornog stožera i politički tajnik Domovinskog pokreta.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Bartulica uvjeren je da će Škoro ući u drugi krug. Rezultat je za sada jako tijesan, mala je razlika, no mi smo veliki optimisti, istaknuo je i dodao kako su u posljednjih tjedan dana osjetili zamah, da je to u politici jako bitno te kako vjeruje da će to na kraju biti dovoljno.