Skandal na Medicinskom fakultetu: Liječnik dobio otkaz zbog poruka studentici

Dobio je otkaz i ostao bez otpremnine, a iako je povratak pokušavao ishoditi i sudskim putem, smatrajući da je ta odluka fakulteta nezakonita, zagrebački sudovi nisu presudili u njegovu korist, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.

Supruga iza komunikacije

Fakultet mu je ugovor o radu otkazao početkom ljeta 2024. godine, a on je sve pokušavao uvjeriti da je sa studenticom komunicirala, zapravo, njegova supruga.