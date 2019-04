Širi li netko namjerno zarazu među stablima na Marjanu?

Nakon što su podignute kaznene prijave protiv Kriznog stožera za Marjan zbog navodnog pilanja neoznačenih stabala, iz Stožera sada najavljuju podizanje prijave protiv nepoznata počinitelja.

Naime, sumnjaju da netko namjerno skida oznake sa zaraženih stabala, ali i posječenih panjeva. Stoga je krizni stožer za Marjan nakon što je to primjetio, najavio podizanje kaznene prijave protiv nepoznate osobe zbog skidanja oznaka s panjeva, ali i sa stabala tek predviđenih za sječu.

"Očito to netko zlonamjerno radi da bi se opstruirala ova sječa ili da se na neki drugi način ostavi zaražena stabla na području park šume da se ta zaraza kasnije širi. Ja ne mogu pojmiti da netko to radi, ali morat ćemo to prijaviti da se ne događa i dalje", kazao je za RTL Danas Nenad Ružić, koordinator Kriznog stožera za Marjan.