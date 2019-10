Stigli prvi rezultati štrajka na fakultetima: Referade i knjižnice zatvorene, na portama dežuraju studenti

Na Sveučilištu, veleučilištima, fakultetima, visokim školama, institutima i infrastrukturnim ustanovama u četvrtak je počeo jednodnevni štrajk kojim se traži povećanje plaća nenastavnom osoblju, predavačima i umjetničkim suradnicima, a prema prvim sindikalnim podacima, odaziv je visok

'Imamo jedan dosta homogen izraz nezadovoljstva sustava znanosti i visokog obrazovanja', poručili su.

Po informacijama s terena kažu da su referade zatvorene, knjižnice također. 97 posto je odaziv na RGN-u. Tri profesora su imala predavanja.

Na Učiteljskom fakultetu štrajka 98 posto što nenastavnog što nastavnog, u Osijeku su prazni hodnici isto i u Zadru. Na Filozofskom fakultetu je visoki odaziv, na Tekstilno-tehnološkom. Na Agronomskom fakultetu se skupilo 250 ljudi. U rektoratu u Rijeci je stopostotni odaziv.

Na Pomorskom fakultetu u Splitu, na Politologiji u Zagrebu su stavili studente na portu.

'mi ne zbrajamo fakultete koji su u štrajku, nego samo one koji nisu, a njih možemo nabrojati na prste jedne ruke', kazao je Vilim Ribić. To je štrajk od 50 do 90 posto zaposlenika ukupno, dodao je.

Kaže da njihov štrajk nije onakav kakav je u prosvjeti. 'Štrajkovi u prosvjeti više idu prema pritisku, a njihov prema demonstraciji', dodao je Ribić i naglasio da se ne može stoga egzaktna brojka onih koji su u štrajku izračunati.