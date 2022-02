Sigurnosna konferencija u Njemačkoj krenula u sjeni napetosti u Ukrajini

Sigurnosna konferencija u Muenchenu počela je u petak uz prisustvo velikog broja zapadnih čelnika i u sjeni rasta tenzija na istoku Ukrajine

"Kancelar Olaf Scholz prije nekoliko dana u Moskvi je rekao da je naša dužnost raditi na sprječavanju velikog rata. No dobro, krenimo onda raditi na tome", rekao je Nijemac na otvaranju foruma, u vrijeme dok se Kijev i proruski separatisti međusobno optužuju za eskalaciju napetosti nakon topničkih i minobacačkih napada na istoku Ukrajine.

„I dalje mislim da se to neće dogoditi, no ako se dogodi – to će biti katastrofa”, rekao je Portugalac, dodavši da je „vrijeme za ozbiljnu deeskalaciju” i da nema „alternative diplomaciji.

U Muenchen, na skup koji se često naziva „Davosom za obranu”, stigao je veliki broj svjetskih čelnika - između ostalih ondje su američka potpredsjednica Kamala Harris, državni tajnik Antony Blinken, šef NATO-a Jens Stoltenberg, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, njemački kancelar Olaf Scholz i ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock.

Hrvatsku će predstavljati premijer Andrej Plenković koji sudjeluje na panelu u nedjelju, a u Bavarskoj su već i ministar obrane Mario Banožić i vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Na panelima će sudjelovati i Bill Gates, demokratska čelnica američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi, šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus i čelnica bjeloruske opozicije Svjetlana Tihanovska.

Po prvi put u nekoliko godina u Muenchen nije stigao predstavnik Rusije, što je pokazatelj pogoršanja odnosa između zapada i Moskve. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sudjelovao je na skupu čak i na vrhuncu ukrajinske revolucije, uoči ruske aneksije Krima 2014. godine.

Glasnogovornica ruskog ministarstva Maria Zaharova smatra da je taj forum postao suviše naklonjen zapadu, „izgubivši svoju inkluzivnost i objektivnost”, prenosi Reuters.

Šefica njemačke diplomacije smatra kako je Rusija „propustila priliku ne iskoristivši prednost tog skupa”.

„Bilo bi jako važno susresti se s ruskim predstavnicima u Muenchenu, posebno u trenutnoj, ekstremno opasnoj situaciji”, priopćila je Baerbock.

Ruski mediji su pak uoči skupa podsjetili su na obraćanje Vladimira Putina iz 2007. u kojem je snažno kritizirao SAD, optuživši ga za stvaranje unilateralnog svijeta i potkopavanje globalne stabilnosti pod krinkom demokracije.

„Širenje NATO-a nema veze s modernizacijom Saveza niti sigurnošću Europe. Upravo suprotno, ono predstavlja ozbiljnu provokaciju koja potkopava međusobno povjerenje”, prenosi ruska agencija TASS Putinov govor u Bavarskoj.