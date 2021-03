Šefica splitskog Zavoda za javno zdravstvo Željka Karin uvjerava u učinkovitost AstraZenece: Ja sam time i svoju svekrvu cijepila

U splitskoj Spaladium areni u utorak je počelo cijepljenje građana protiv koronavirusa, a ovoga tjedna se očekuje oko šest tisuća novih doza cjepiva. Mnogi stariji građani još uvijek nisu uvjereni u sigurnost cjepiva AstraZenece, no pokušala ih je uvjeriti ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin

Karin je jučer najavila da ovoga tjedna očekuju oko šest tisuća doza cjepiva što je mala količina, no od 15. ožujka trebali bi dobivati veće doze cjepiva, pa će krenuti u masovnije cijepljenje. Navela je i da u ambulantama obiteljske medicine liječnici još uvijek dobivaju pojedinačna cjepiva za stariju populaciju.



Interes građana za cijepljenjem je velik, poručila je i najavila kako, budu li imali dovoljno cjepiva koje su najavljene do kraja lipnja, mogu procijepiti 60 do 70 posto građana županije, ali se to ne može predvidjeti bude li cjepivo kasnilo ili ga ne bude.