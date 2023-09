Šef ukrajinskih špijuna: Rusima ponestaje pričuvnih trupa i oružja

'Suprotno onome što izjavljuje Ruska Federacija, ona nema apsolutno nikakvih strateških rezervi', rekao je Kirilo Budanov za The Economist u intervjuu objavljenom u nedjelju.

Dok je Rusija navodno spremna pojačati mobilizaciju, Budanov je za The Economist rekao da joj je broj ljudi jedina očita prednost koju ima u odnosu na Ukrajinu. Kad je riječ o ruskim ljudskim resursima, 'kvaliteta je niska, ali količina je dovoljna', rekao je. To nije slučaj s vojnom opremom. S obzirom na ono što je nazvao sve manjim ruskim vojnim resursima, Budanov je predvidio da će rusko gospodarstvo preživjeti samo do 2025., a da će dotok oružja prestati 2026. ili 'možda ranije'.

Također, priznao je da bi Ukrajina mogla ostati bez resursa, ali je dodao da se, sve dok ima spremne zapadne saveznike, to neće dogoditi te da Rusija ovisi sama o sebi. Dok su neki ukrajinski dužnosnici rekli da primjećuju 'pomak' u spremnosti svojih partnera da im nastave pružati podršku na istoj razini, Budanov je rekao da ima 'dobre obavještajne informacije' o stvarnosti na Zapadu.

'Skladišta u zapadnim zemljama nisu potpuno prazna. Što god tko rekao', dodao je. 'Možemo to vrlo jasno vidjeti kao obavještajna agencija.'