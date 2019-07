Šef turističke zajednice otkriva zašto nam se čini da je turistička sezona podbacila

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić progovorio je o sve općenitijem dojmu da je turistička sezona podbacila. 'Ne možemo reći da je podbacila, sezona je tek počela', kazao je. Tvrdi kako je u Hrvatskoj velik broj turista, a kao dokaz je naveo gužvu na cestama tijekom svog puta od Rijeke do Splita

'Prema podacima eVisitora od subote ujutro, u Hrvatskoj je oko 880.000 gostiju, što je otprilike kao i prošle godine. No, dopustite mi pojašnjenje. To je podatak od jutros koji važi i za petak. Ti podaci za sutra i prekosutra će se još promijeniti s obzirom na to da pružatelji usluga u turizmu koji iznajmljuju svoje kapacitete imaju rok od 24 sata prijaviti goste. Zato smo ministar Cappelli i ja na konferenciji još prošlog tjedna napomenuli da ćemo s podacima izlaziti na mjesečnoj bazi kada ćemo imati relevantne podatke i kompletirani mjesec. Hrvatska i dalje bilježi plus u dolascima i noćenjima. Kada zbrojimo prvih šest mjeseci i prvih deset dana srpnja, mi smo četiri posto u plusu u dolascima i jedan posto u noćenjima', kazao je za Dnevnik Nove TV.