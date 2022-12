Šef Sindikata policije: Napad na službenu osobu je napad na državu, nevezivanje pojasa košta više nego napad na policajca

Nastavljaju pljuštati reakcije nakon jučerašnjeg napada na policajca u Splitu. Sada se oglasio i šef Sindikata policije Dubravko Jagić

'To je čisti pokušaj ubojstva. Ne može netko reći - nisam vidio nekoga. To su grozne stvari koje se ne bi smjele događati u ovoj državi. Policajac je ogledalo države, on je taj koji štiti građane, njihove živote i imovinu te izlaže svoj život, kao što smo vidjeli čisti primjer u ovom slučaju. Radi se o tome da su svi naši policijski službenici nezaštićeni. Sustav ne stoji iza njih', rekao je Jagić za N1.