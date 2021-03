Šef policije za droge otkrio koja je najzastupljenija droga u Hrvatskoj, kakvi su trendovi prisutni i što se na tržištu dogodilo za vrijeme pandemije koronavirusa

Voditelj Službe kriminaliteta droge Dražen Rastović nakon zaplijene sto kilograma kokaina u luci Ploče kaže kako smo suočeni s globalnim trendom velike proizvodnje,velike ponude i velike potražnje za svim vrstama droga

Rastović je objasnio kako je marihuana najzastupljenija droga na hrvatskom ilegalnom narko tržištu.



'Marihuana otprilike ima 60-70 posto. Ona je najpopularnija droga. U zadnjih nekoliko godina bilježimo više tonske zapaljene, kad zbrojimo sve zapljene marihuane i mogu reći da ovaj covid je uzrokovao i još jednu situaciju, a to je i da je pojačana proizvodnja marihuane u Hrvatskoj. 2019. godine bilježili smo 84 slučaja ilegalne proizvodnje marihuane, dok prošle godine imamo 189 slučajeva. Znači došlo je zbog tog covida do određenog poremećaja pogotovo na tržištu kanabisa i kokaina zbog nedovoljne ponude, cijene su porasle, ali sve se to lagano vraća, kao što vidite po ovim zapljenama u one stare tijekove', zaključio je Rastović.