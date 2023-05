Šef Hrvatskih voda: Nikad nismo imali ovoliki front obrane od poplava

'Imamo vrh vodnog vala u Hrvatskoj Kostajnici. Vodostaj je dosegao plus 498 što je na granici do 500 centimetara . Čini se što se može. Uspjeli smo sniziti razine zaobalnih voda. Una ne može otići prema kućama. Imamo veliko procjeđivanje jer je Hrvatska Kostajnica star grad. Una izbija u ulice Hrvatske Kostajnice. Crpkama sve vraćamo i uz pomoć svih službi držimo situaciju pod kontrolom. Neke su kuće ugrožene. Nije moguće sve sačuvati, ali gledamo minimizirati štetu, rekao je Đuroković.

'Korana i Kupa dosegle su vrijednosti - plus 845 centimetara. Ponešto centimetara još može narasti, ali to bi bio vrh vodnog vala. To su ekstremno visoki vodostaji. To je treći po visini vodni val u povijesti, rekao je Đuroković.

Istaknuo je kako se nije dogodilo nijedno puknuće nasipa.

'U Hrvatskoj je 4.100 kilometara nasipa i nigdje nasip nije popustio. Lokalne bujice su napravile probleme i imamo područja koja nisu branjena. Prilikom prostornog planiranja i gradnje tijekom prošlih desetljeća nije se baš brinulo na kojim pozicijama se određene kuće grade. Pokušavamo uskladiti gradnju kuća s obranama od poplava, ali neke su kuće preblizu rijekama', zaključio je.