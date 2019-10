Šef HNS-a otkrio da neće podržati proračun bez većih plaća za učitelje i nastavnike, ali i koga je zaposlio prije tri dana

Ivan Vrdoljak je gostujući u dnevniku RTL-a rekao kako je HNS svojom borbom za veće plaće učitelja i nastavnika izborio veće plaće za sve te kako se i dalje bore za rezultate ove vlade

'Nama je jučer prezentiran nacrt proračuna koji je puno jednostavniji dokument od samog proračuna. Na pitanje kolege Batinića da li se podrazumijeva prihvaćanje zahtjeva učitelja i nastavnika, dobio je odgovor da to nije tako. Ako je tako, mi takav proračun ne možemo podržati', rekao je Vrdoljak i dodao kako su prije dvije i pol godine ušli u vladu samo s jednim ciljem - obrazovnom reformom i kako se i danas bore za rezultat ove Vlade.

Šef HNS-a je rekao kako je zaposlio nedavno razriješenog šefa Fonda za zaštitu okoliša Dubravka Ponoša, koji je dao na raspolaganje mandat nakon što sam u javnost pustio audio snimku na kojoj prijeti bivšem predsjedniku Radničkog vijeća Fonda Mislavu Kotarcu.

'Dubravko Ponoš je od prije tri dana prijavljen u mojoj tvrtki. Kada ga je preuzeo Fond je imao minus od 400 milijuna kuna, a on ga je doveo u plus od milijardu kuna. Mislim da to dovoljno govori o njegovim sposobnostima. Politički se onakve izjave ne mogu davati ali je njegov rezultat neosporan.