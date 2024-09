Šef diplomacije BiH zaprepašten Plenkovićevom izjavom: Dovodi u pitanje Sud u Strasbourgu!

'S razlogom je dobar dio naše javnosti reagirao na ovu neprikladnu i neprimjerenu izjavu Andreja Plenkovića, nadam se da to možemo zvati nekom vrstom gafa', dodao je. Smatra da Plenkovićeva izjava dovodi u pitanje čitav pravni sustav i poziciju vrlo važnog međunarodnog suda, te da se njome šalje doista 'neprimjerena i ružna poruka'.

'Ja mislim da su i presude Sejdić-Finci i sve ostale donesene na tom sudu jedan pravni put ostvarivanja političkih ciljeva', kazao je Plenković.

Najpoznatiju i prvu od njih po tužbi Jakoba Fincija i Derve Sejdića Europski je sud donio još 2009. godine, a posljednju u slučaju tužbe koju je podnio Slaven Kovačević, savjetnik Željka Komšića, u kolovozu ove godine.

Plenković je u intervjuu podsjetio i na to da je temelj današnje BiH politički dogovor ključnih svjetskih državnika i političara koji su predstavljali narode u BiH, kojim je okončan rat i donesen Daytonski sporazum, a nakon toga su uslijedili pokušaji da se to promijeni presudama Europskog suda za ljudska prava.

'Svi to znaju'

'Svi su ti slučajevi fabricirani i to nije nešto što vi ne znate ili bilo tko. To znaju svi, samo što je praksa takva kakva je. Dakle, ti slučajevi su pokrenuti iz političkih razloga. BiH, ovakva kakvu danas znamo, nastala je u Daytonu, a to je politički dogovor nakon rata koji je bio kao mirovni projekt, a ovo sve kasnije je nadogradnja', rekao je Plenković.

Šef diplomacije BiH Elmedin Konaković rekao je kako su Plenkovićeve izjave vrlo zabrinjavajuće, pa čak i začuđujuće jer je prema njemu hrvatski premijer dosad bio odmjereniji u nastupima.

Dodao je kako se nada da Plenković u budućnosti neće slati takve poruke.