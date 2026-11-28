Čelnici SDP-a i Možemo su u Splitu predstavili nacrt zajedničkog programa politike za priuštivo i sigurno stanovanje, s naglaskom na sve skupine stanovništva

Dok u Šibeniku traje Opći sabor HDZ-a, Možemo i SDP su nešto južnije, u Splitu, predstavili nacrt zajedničkog programa politike za priuštivo i sigurno stanovanje. "Nije normalno da obitelji u Splitu treba 19 godina, da ne jede, da ne pije, da ne kupuje odjeću, da si može priuštiti stan od 50-ak kvadrata. I zato je naša ključna razlika da mi stambenu politiku ne gledamo kroz profit", rekao je za HRT Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a. U svom su izlaganju istaknuli da obuhvaćaju sve kategorije stanovništva, od studenata, preko obitelji s djecom do onih najstarijih. Naglasili su da stanovanje ne smije biti tržišna kategorija niti nekomu donositi profit. "Ovaj program je fundamentalno različit od onog pristupa koji ima HDZ. Nama je priuštivo stanovanje kategorija koja treba pokrivati sve koji žive od rada. HDZ na priuštivo stanovanje gleda kao iznimku. Mi gledamo kao osnovni koncept", rekla je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo.

Tri stupa Program SDP-a i Možemo! temelji se na tri glavna stupa: osiguravanju priuštivog stanovanja za sve, stavljanju potreba obitelji, radnika i mladih ispred interesa špekulanata te na pravu građana na siguran krov nad glavom. Glavni cilj njihove stambene politike jest postupno, ali odlučno izuzimanje što većeg broja stambenih jedinica iz tržišne logike i njihova zaštita od tržišne nestabilnosti i rasta cijena. Naime, stranke su navele kako je u Hrvatskoj za zatvaranje stambenog jaza potrebno 237 tisuća stambenih jedinica, dok je istovremeno njih 595 tisuća prazno i nekorišteno, 107 tisuća stanova je u kratkoročnom turističkom najmu, a čak 231 tisuća stanova i kuća koristi se kao vikendice. Stanovi kao oblik štednje Pritom gotovo trećina stanovništva živi u prenapučenim kućanstvima, a mladi u Hrvatskoj najdulje ostaju u roditeljskom domu u EU-u, čak pet godina dulje od prosjeka. Cijena nekretnina u Hrvatskoj je od 2020. porasla za 93 posto, pri čemu je prosjek u EU-u 33,5 posto. Čak 70 posto nekretnina ne kupuje se kreditom, što upućuje na to da se stanovi kupuju kao oblik štednje ili biznis investicije, upozorile su dvije stranke. Zbog toga SDP i Možemo! u opširnom programu navode cilj da se kroz tri do šest godina javni stambeni fond poveća za otprilike 20.000 stanova. Osim izgradnje novih stanova, fond bi se povećavao kupnjom postojećih nekretnina na tržištu, prenamjenom neiskorištenih ili zapuštenih objekata u javnom vlasništvu, korištenjem prava prvokupa i drugih javnih alata te povećanjem opremljenosti lokalnih samouprava za upravljanje javnim stambenim fondom. Pritom će javni stambeni fond trajno zaštititi od prodaje.

Slavonski Brod, priuštivo stanovanje Izvor: tportal.hr / Autor: Danijel Soldo







+10 Slavonski Brod, priuštivo stanovanje Izvor: tportal.hr / Autor: Danijel Soldo

Zadružno stanovanje, stambene zajednice za starije U planu je i povećanje studentskog smještaja pa tako za cilj imaju dodatnih 2.000 mjesta u Zagrebu u prvom mandatu, a u ostalim sveučilišnim gradovima još 1.000. Uz to, stranke navode kako će poticati zadružno stanovanje i neprofitnu proizvodnju stambenog prostora, a za sigurnije i kvalitetnije stanovanje starijih sugrađana predviđaju međugeneracijske stambene zajednice prilagođene starijoj životnoj dobi. Riječ je o manjim, pristupačnim stambenim jedinicama sa zajedničkim prostorima te programima aktivnog starenja, društvenih aktivnosti i pomoći u kući. Takve zajednice bile bi integrirane u postojeća naselja, povezane s javnim, zdravstvenim, socijalnim i kulturnim sadržajima te otvorene različitim generacijama i društvenim skupinama. Poticat će razvoj tih modela kroz javno, zadružno i neprofitno stanovanje, uz osiguranje trajne priuštivosti i prilagodbe stanova promjenjivim potrebama korisnika. Razvit će i modele dobrovoljnog privremenog ustupanja nekretnina na upravljanje javnim ili neprofitnim posrednicima, čime će starijim osobama omogućiti preseljenje u prilagođeno stanovanje bez prodaje vlastite nekretnine, istaknuto je u planu.