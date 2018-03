Schwarzenegger diže tužbe protiv naftnih divova zbog 'svjesnog ubijanja ljudi'

Bivši guverner Kalifornije i poznati glumac Arnold Schwarzenegger planira podići tužbu protiv velikih naftnih kompanija jer kaže kako je 'apsolutno neodgovorno znati da tvoj proizvod ubija ljude i ne imati oznaku upozorenja na njemu'

Nakon političke karijere Schwarzenegger se aktivno bavi ekološkim problemima, a prilikom gostovanja u podcastu Off Message za časopis Politico najavio je kako će podići tužbu protiv velikih naftnih kompanija zbog svjesnog ubijanja ljudi diljem svijeta. 'Naftne kompanije znale su od 1959. na temelju vlastite studije da će doći do globalnog zatopljenja zbog fosilnih goriva i povrh toga da će to biti riskantno za ljudske živote, da će uzrokovati smrt', izjavio je i nastavio: 'Ne smatram da ima ikakve razlike - ako uđeš u sobu i znaš da ćeš ubiti nekoga, to je ubojstvo s namjerom; mislim da je isto s naftnim kompanijama.'

Dodaje kako se ovaj problem ni po čemu ne razlikuje od problema pušenja te kako je duhanska industrija godinama znala da ono šteti zdravlju, uzrokuje rak i ubija ljude te je te činjenice svjesno zataškavala i negirala. Naposljetku su dovedeni pred sud i bili prisiljeni platiti stotine milijune dolara zbog toga, a istom se raspletu situacije nada i u slučaju naftnih kompanija.