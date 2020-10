Sarnavka o Milanoviću: On nije u stanju argumentirano razgovarati, ide uvijek na osobno i vrijeđa ljude ispod pojasa

Sanja Sarnavka iz udruge Solidarna i dugogodišnja aktivistica za ljudska prava komentirala je današnju izjavu predsjednika Milanovića u kojoj je napao Daliju Orešković, udrugu B.a.B.e., Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova...

Dugogodišnja aktivistica za ljudska prava Sanja Sarnavka, nekadašnja predsjednica udruge B.a.b.e. osvrnula se u razgovoru za N1 na današnji predsjednikov komentar o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić. Predsjednik je, naime, kazao kako se ne može ni sjetiti njenog imena, što, kaže, svjedoči o njenom radu.

'A na čijem je trošku on već cijeli svoj životni vijek, ako nije na trošku poreznih obveznika? On naprosto nije u stanju argumentirano razgovarati i ide uvijek na osobno i vrijeđa ljude, ali stvarno ispod pojasa. I to ne bi bilo u redu ni da je građanin RH, a ne predsjednik koji bi trebao unositi stabilnost, ne biti nasilan i pokazivati svojim primjerom kako se vodi suvisla, zrela komunikacija u društvu. Ovo što radi je vrlo loše i destruktivno za Hrvatsku', smatra Sarnavka.

'Ako je on rekao da ćemo mi plakati za Pernarom, ja ću reći da ćemo na koncu plakati za Grabar-Kitarović jer nas je ona barem uveseljavala. A ovo nije veselo', zaključuje Sarnavka.