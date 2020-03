Sanja Musić Milanović progovorila o životu pod 24-satnim nadzorom, budućim planovima, jelovniku s Pantovčaka ali i kućnim ljubimcima

Sanja Musić Milanović, supruga hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, dala je prvi veliki intervju te je za Dnevnik Nove TV progovorila je o problemu kojim se bavi dva desetljeća - pretilosti mladih, ali i o tome što će raditi kao prva dama te što se promijenilo u obitelji predsjednika.

To je jedno pitanje na koje bi vjerojatno očekivani odgovor bio ništa. A zapravo ja bih rekla da se meni ipak nešto promijenilo. Zoran je bio i predsjednik Vlade, dakle nismo baš jako nepoznati ljudima, ali sada mi se prvi put događa da ljudi pokazuju nekakve emocije. Gdje god došli. Hoće se fotografirati, čestitati, zaželjeti sreću, zapravo ovog trenutka to je stvarno predivno.

Ona koja je i poslana, ona koju su mediji jako dobro prepoznali. Od cvijeća koje je bilo rascvjetano i badem koji je fenomenalan, ne znam jeste primijetili, fantastično mirisao. Ali, to je taj neki novi početak, to je ta simbolika badema. Buđenje, novi početak, plodnost i plodonosno razdoblje. Cijela inauguracija je za mene je bila jako decentna.

Nisam baš u svemu sudjelovala. Sudjelovala sam u cvijeću evo, to moram reći. Ja sam strašno htjela da to bude hrvatski cvijet, da bude perunika – iris, ali uspjeli smo naći samo dvije rascvjetale, odnosno uspjeli su pronaći, tako da smo završili na bademima. U ostalom dijelu nisam ništa aktivno sudjelovala.

Rekli su mi ljudi koji su radili na inauguraciji da ste bili jako aktivni. Sudjelovali ste od izbora cvijeća do pozornice. Htjeli ste poslati poruke i vi i suprug. Jeste li to radili zajedno u tandemu ili ste to vi sami radili?

I to smo prošli, i tu imamo neko iskustvo. Mi smo već bili štićene osobe četiri godine. Ne mogu ja reći da je to najljepša stvar na svijetu. Ljudi se trude, ali neugodan je to osjećaj biti s nekim 24 sata da ne možete sami izaći. Ne da ne možete, nego ne smijete.

Gledajte, ja razmišljam o tome kako će mi ova uloga, supruga predsjednika, mi možda omogućiti da me veći broj ljudi čuju. Da čuju ono što radim već 20 godina kao znanstvenica, profesionalno stručna. Ja stalno ljudima govorim kako očuvati tjelesno zdravlje. Govorim im da se što više trebaju kretati i tome slično. Ja se nadam da će ova pozicija omogućiti da taj posao koji i inače radim dopre do većeg broja ljudi, a možda i institucija.

Kao znanstvenica i stručnjakinja u tom području na to upozoravam već 20 godina, ako ne i više. Nadam se da će mi ova pozicija omogućiti da me veći broj ljudi čuje. Stalno prebacujemo sve na osobnu odgovornost djece i roditelja. Nije sve osobna odgovornost. Ja vodim projekt ''Živjeti zdravo'', zajedno sa svojim vrlo entuzijastičnim mladim timom. Mi radimo edukacije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, ali mi ne možemo odgovornost prebaciti isključivo na djecu, na njihove obitelji. Mi moramo stvoriti jedno okruženje u kojem se to znanje može primijeniti.

Što onda Milanovići doma jedu?

Mi jedemo sve. Trudim se da to bude umjereno i svaki dan je juha.

A što se dogodilo s predsjednikom? Ojačao je.

Predsjednik je išao u teretanu.

Ključ uspjeha je ići u teretanu?

Za razjačati se, da.

Kad ste bili na inauguraciji, opisivali su kako ste se obukli vi i vaš suprug. Smeta li vam kad vas proglašavaju modnom ikonom ili vam to laska?

Na dan inauguracije je to bila komunikacijska poruka. Baš kao i stol, stolac. Koja? Da podržavamo Hrvatsku, hrvatsku industriju, hrvatski dizajn. Ja se u svoje privatno vrijeme mogu obući u bilo što, ako nije ekscesno, ali na takav dan mislim da je moja poruka bila, ne samo kroz odjeću, nego naša poruka je bila podrška hrvatskom dizajnu.

I to ćete raditi u idućih pet godina?

Mi osjećamo da moramo promovirati hrvatske proizvode. Ne kažem da ću svaki dan biti u njima, ali često jesam jer mi je to nekakva vrsta očuvanja mentalnog zdravlja, to je moj hobi. Ja jako volim reciklirati, volim od tri stvari napraviti jednu sa svojom krojačicom Ankicom. U tome uživam. Tako da je i to hrvatski proizvod. Ali da, kad će biti neka službena putovanja, za koja pretpostavljam da će to biti tema, mislim da bi trebala biti u hrvatskom proizvodu koliko god je to moguće.

U izbornoj noći ste rekli: ''Bavit ću se ženskim pravima''. To je kao kad missice kažu ''miru u svijetu''. Kako ćete to raditi?

Ja se bojim da mi uvijek djelujemo kurativno – kad se razbolimo, kad se nešto dogodi, gasimo vatru. Ja bih se i u tom segmentu htjela boriti za prava žena na način da ih obrazujemo, pravo na obrazovanje kao preduvjet svega koji će dovesti do ekonomske neovisnosti žene i prava na izbor. Recimo, kad razmišljam kao žena, baš nikad nisam osjetila da nešto ne mogu zato jer žena. Možda nešto i nisam uspjela u životu napraviti zato jer sam žena, ali nikada to nisam osjetila.

Međutim, ono što primjećujem da me stavlja u neravnopravan položaj, nas žene u odnosu na muškarce, jest što mi za određene dijelove života, a to je porodiljni, dojenje, djeca su bolesna pa morate izostati s posla… Ja mislim da bi tu trebalo ženama osigurati jednu institucionalnu socijalnu podršku. I za to bih se ja zalagala jer je to također preduvjet za ravnopravnost. I na radnom mjestu.

Stariji sin studira, malo se sada novinarstvom bavi. Je li to sad konačni izbor?

Ne može biti konačni izbor. On je završio tri godine i mora još završiti masters. U ovom je trenutku uzeo jednu pauzu i radi na nekoliko mjesta, ne samo ovo što se vidi, već i na jednom radiju čita i uređuje vijesti i to mu se jako sviđa. Vidjet ćemo kako će se to razvijati.

Mlađi sin se bavi sportom. Ne zanima ga ništa drugo?

Mlađi sin je prvi razred srednje škole. Ima on dosta svojih interesa. Završio je osnovnu glazbenu školu, bavi se aktivno sportom, uči, igra šah.

Kika je otišla s Pantovčaka. Hoće li Milanovići imati kućnog ljubimca?

Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje. Ja ne odlučujem što će biti na Pantovčaku, ali u Krajiškoj nećemo imati kućnog ljubimca jer mislim da nam uvjeti nisu takvi da bi mogli imati kućnog ljubimca.

Strah vas je da ne bi vi na kraju šetali kućnog ljubimca?

Pa ima nešto i u tome što ste rekli.

Možete i suprugu dati da prošeće.

Ma ne znam baš da bi se on priključio.

Možete li si uopće njega zamisliti s kućnim ljubimcem?

Mogu.

S kojim?

S mačkom, prije svega. Mi na našem katu imamo još jedan stan i u tom stanu živi Đeri. Đeri je jedan prekrasan narančasti mačak koji svako malo ulazi u naš stan. Tako da mi na neki način i imamo kućnog ljubimca. Nije naš ali kao da je naš.

I kako predsjednik i Jerry?

Predsjednik i Jerry su fenomenalno.