Najbolja sveučilišta na svijetu: Pogledajte gdje je Zagreb u odnosu na Beograd i Ljubljanu

Sveučilišta se ocjenjuju prema nekoliko akademskih ili istraživačkih pokazatelja uspješnosti, uključujući osvajanje Nobelove nagrade i Fieldsove medalje od strane bivših studenata ili aktualnih profesora, razinu citiranja u znanstvenim publikacijama, radove objavljene u časopisu Nature and Science te akademski učinak institucije po glavi stanovnika.

Uspoređujući s drugim sveučilištima u regiji, dolazi se do mješovitih zaključaka. Primjerice, beogradsko Sveučilište je ove godine iz iste grupe (onih plasiranih od 401. do 500. mjesta) napredovalo u viši rang, pa se sada nalazi između 301. i 400. mjesta.

Pogledamo li područja u kojima zagrebačko Sveučilište najbolje stoji, dolazimo do zaključka da naša najveća obrazovna ustanova najbolje kotira u istraživanju mora i oceanografiji, po čemu se nalazi na 44. mjestu. Zagreb solidno stoji i na području prehrambene tehnologije (od 101. do 150. mjesta), veterinarstva, turizma i stomatologije (od 201. do 300. mjesta).