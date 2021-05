Sandra Benčić: Nisu pročitali ni svoj program, a kamoli naš; Zlatko Hasanbegović: Možemo proučavam od prije nego što je nastalo

Žestoko je bilo u utorak navečer u RTL Direktu gdje su se sučelili Sandra Benčić iz platforme Možemo! i Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta.

Benčić je kazala zato što nisu nisu pročitali ni svoj program, a kamoli njihov. Na to je Hasanbegović kazao da program Možemo! proučava i prije nego što je to što se zove Možemo! nastalo.

Benčić je kazala da su u urbanom planiranju uzeli u obzir i dimenziju roda. 'To konkretno znači da kod vrtića i škola, žene jesu te koje najčešće idu po djecu, morate imati tramvajske stanice, autobusne stanice, obilježene pješačke prijelaze, po mogućnosti i regulaciju prometa iz razloga što se tu nalaze djeca i žene koje su načešće korisnici javnog prijevoza', pojasnila je Benčić. Hasanbegović je kazao da su to potpune besmislice.

Na pitanje što je Hasanbegoviću značilo ono da je Tomislav Tomašević bio plaćen za onaj prosvjed u Varšavskoj kazao je da je bio je plaćen iz najmanje tri izvora. 'Od stranih zaklada, od državnih izvora, dakle različitih zaklada za civilno društvo, i u isto vrijeme, baš kad je taj prosvjed bio, njegova udruga koja je bila dotirana od tog istoga Milana Bandića', naveo je Hasanbegović..

Na dodatno pitenje je li i Igor Peternel čija je fotografija s prosvjeda u Varšavskoj obišla u utorak hrvatski javni porstor isto onda bio plaćenik Hasanbegović je rekao da nije jer je prosvjed bio opravdan, ali da je ključno što su organizatori bili profesionalni agitatori - gospodin Tomašević je i gospođa Benčić…

Potom je Benčić kazala da nije problem što u Hrvatskoj imamo različite političke opcije na cijelom političkom spektru.

'To je zapravo u redu i normalno za demokratsko društvo. Ono što je problem je što imamo ljude koji ne rade svoj posao za koji su ih građani izabrali kao što vi gospodine Hasanbegoviću ne radite. Nije problem da l' ste vi desno ili lijevo, nego da to što reprezentirate ne reprezentirate. Vi ste se u Skupštini Grada Zagreba u četiri godine za riječ javili 20 puta, gospodin Tomašević petstopedeset i nešto puta. Vi ste se u Saboru RH u prvih pet mjeseci za riječ javili dva puta, a za to ste uzeli 80.000 kuna hrvatskih novaca neto, a to je koštalo sto i nešto tisuća kuna u brutu! Dakle, vi gospodine Hasanbegoviću ne radite ništa za onaj posao za koji ste izabrani', spočitnula mu je Benčić na što joj je odgovorio Hasanbegović da će o tome što radi odlučivati birači.

'Naša misija je sljedeća dva tjedna pokazati o kome je riječ. Dakle, građani moraju znati da se iza skupine demagoga nalaze ljudi koji predstavljaju stranu ideološku franšizu koji iz ideoloških razloga već cijelo desetljeće pripremaju svoje političko djelovanje, što je potpuno legalno', kazao je Hasanbegović.