Pogledajte kako je Plenković zaigrao protiv svjetskog prvaka Carlsena

Rapid & Blitz SuperUnited Croatia Grand Chess Tour (u ubrzanom i brzopoteznom šahu), održat će se od 4. do 9. srpnja za nagradni fond od 175.000 dolara, a u Kristalnoj dvorani igrat će deset velemajstora, među kojima je čak šest igrača među prvih deset na svjetskoj ljestvici.

'Veliko mi je zadovoljstvo što se Grand Chess Tour ponovo održava u Zagrebu i da Hrvatska postaje stalna destinacija najboljih šahista svijeta. Šah razvija brojne vještine koje su primjenjive u profesionalnom životu u analitici, u kombinatorici, u svemu onome što čini čovjeka i njegove kognitivne sposobnosti još razvijenim i još sposobnijim. To govori koliko je ova igra bitna i kao dodatna vrijednost u obrazovnom sustavu', istaknuo je između ostalog Plenković.

'Lijepo je biti ovdje, nadam se da ću ponoviti rezultat od prije dvije godine. Sa svima sam do sada igrao, pa neće biti nekih nepoznanica. Nadam se da ću pokazati nivo igre kojim vrijedim. Kada sam počinjao svoju karijeru nisam mogao niti sanjati da će se nešto ovako održavati u Hrvatskoj. Ovo je samo podstrek svima koji žele početi šahovsku karijeru', kazao je bivši prvak Europe iz 2018., te bivši svjetski prvak do 18 godina.

'Nadam se da će ovaj turnir pridonijeti još većoj popularnosti šaha u našoj zemlji, a milijuni ljudi koji će pratiti najbolje šahiste iz Zagreba učiniti ovaj turnir globalnim', dodao je.

Predsjednik Organizacijskog odbora turnira Marin Marušić naglasio je kako je Zagreb ovaj tjedan 'centar šahovskog svijeta'.

'U Zagrebu je šest igrača iz top 10 svjetske ljestvice, a ukupno imamo čak 16 titula svjetskih prvaka u ovoj prostoriji. Siguran sam da ćemo u idućih pet dana gledati odlične partije i velike poteze', kazao je Marušić dodavši kako je prošlo izdanje turnira iz 2021. godine pratilo više od 32 milijuna ljudi preko internet platforme.

Direktor turnira Zlatko Klarić je dodao kako je ovaj turnir prerastao u festival.

'Uz glavni turnir imamo i turnir za žene, te kadete i simultanku. Ispred nas je raskošna šahovska predstava i ovaj događaj ima veliku perspektivu. Ovdje je prošlost svjetskog turnira koju su obilježili Kasparov i Anand, sadašnjost Magnusa Carlsena, a struka kaže da su glavni kandidati za svjetski tron u budućnosti Gukesh i Firouzja', rekao je Klarić.

Uz vrhunske svjetske igrače biti i najveći šahist u povijesti Garry Kasparov, pa će se u hotelu Westin ponovo istodobno naći zajedno tri svjetska prvaka koji su obilježili povijest šaha: Kasparov, Carlsen i Anand.

'Drago mi je što sam ponovo ovdje, više od pola svog života sam na neki način povezan s Hrvatskom. Ponosan sam što sam nakon što sam 2014. dobio i hrvatsko državljanstvo, ispunio obećanje i Zagreb i Hrvatsku učinio jednim od šahovskih središta Europe. Nadam se da ćemo iduće godine slaviti pobjedu u Kijevu, no siguran sam kako ćemo iduće godine ponovo slaviti šah u Zagrebu', poručio je Kasparov.

Ovogodišnji SuperUnited Croatia Grand Chess Tour imat će i puno popratnih događanja, pa će biti pravi šahovski festival najviše kategorije.

U subotu, 8. srpnja u organizaciji Kasparov Chees Foundation, Europske šahovske akademije, Trenerske komisije Europskog šahovskog saveza i Fonda Garry Kasparov Adriatik, u hotelu Westin održat će se Europska konferencija trenera na koju su pozvani svi koji se bave ili bi se željeli baviti šahovskom edukacijom. Glavni govornik bit će Garry Kasparov, a sudjelovanje je potpuno besplatno.

Istoga dana navečer je organiziran Open Blitz turnir s nagradnim fondom od 3.100 eura. Tijekom turnira organizirani su i pojedinačni blitz turniri za mlade do 16 godina, do 13 godina i do 10 godina, te za žene.

Na popratnim događanjima uz 4. SuperUnited Croatia Grand Chess Tour bit će ukupno uključeno više od 300 šahista i šahistica iz Hrvatske i inozemstva. Od srijede do petka je na rasporedu Rapid turnir, dok će se u subotu i nedjelju održati Blitz turnir.