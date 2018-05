Saborska oporba: Hoće li izmjene Zakona o zaštiti na radu smanjiti stupanj sigurnosti radnika?

Iako se i vladajući i oporba slažu kako je zaštitu na radu nužno osuvremeniti, oporba je u petak izražavala sumnju u Vladino obrazloženje da se izmjenama Zakona o zaštiti na radu neće smanjiti stupanj sigurnosti i zaštite zdravlja radnike i da će se osigurati administrativno rasterećenje

Naime, odredbe iz zakona se, kako je rekla Burić, ne primjenjuju na obrtnike koji obrt obavljaju sami ni na poslodavce koji su jedini radnik. Naglasila je i da se definira i pojam bolesti u vezi s radom, umjesto najmanje jedne osobe osposobljene za pružanje prve pomoći s tvrtkama do 20 zaposlenika predlaže se da mora biti jedna osoba u tvrtkama do 50 radnika.

"Zaštita na radu ne može se promatrati kao trošak u kontekstu administrativnih poslovanja, to je složen i kompliciran sustav. Kažete da se neće povećati broj ozljeda, no ja se s time ne slažem jer će dio obrtnika koji je u zakonu biti izložen povećanom riziku", kazao je Đujić.

Mostovac Marko Sladoljev mišljenja je pak kako treba izraditi cjelokupni novi zakon. "Smatram da je trebalo ići u izradu potpuno novog zakona tim više što neke ključne stvari nisu involvirane u zakon koje je EU u mnogim svojim službenim dokumentima navodi kao nužne, to su bolesti uzrokovane radom, IT sektor i sustav ekonomskih inicijativa i poreznih olakšica", rekao je Sladoljev.

Nezavisni zastupnik Mirando Mrsić uvjeren je kako će predloženim zakonskim izmjenama razina zaštite biti manja.

"Europska komisija smatra da samozaposlene osobe trebaju biti uključene u Zakon o zaštiti na radu, a mi to isključujemo", rekao je Hrelja (HSU). Za primjer je naveo i podatke iz 2015. kada su se ozlijedilo 165 samozaposlenih osoba, dok je godinu kasnije taj broj bio 127.

Stazić Reineru: Viteže molim Vas da se ponašate viteški

SDP-ovac Nenad Stazić raspravu je iskoristio da upozori na nesrazmjer invalidnina civilnih i ratnih vojnih invalida. "Mi u Hrvatskoj imamo dvije vrste invalide: civilni i hrvatski ratni vojni invalidi, a njihov status nije ni približno sličan", rekao je Stazić. "Pojedini radnici izbjegavaju prijaviti povredu na radu jer se boje kazne poslodavca. No, kod branitelja to nije slučaj. U prva dva mjeseca njih 4000 zatražilo je priznanje prava invalida, a do kraja godine bit će ih duplo", rekao je Stazić. Naveo je, kako je rekao, bizarni slučaj, da jedan branitelj, koji je prije 27 godina u pričuvnom status ozlijedio prst, sada traži status invalida.

Nakon što ga je predsjedavajući Željko Reiner upozorio da je otišao s teme Stazić mu je poručio: "Viteže, molim vas da se ponašate viteški. Nemojte da vam se to oduzme!"

Ustrajao je u poruci kako ne može biti razlike između ratnih i civilnih invalida i naveo naknade od 1500 i 3800 kuna.

"Hoćete se vi odreći povlaštene mirovine kad odete u penziju da bi svi imali iste", pitao ga je u replici Ivan Ćelić (HDZ).

Stevo Culej (HDZ) Staziću je pak poručio kako se čudi što baš on ne voli invalide i branitelje i upitao ga kako može voljeti oficire JNA. "Koji su isto muguće invalidi, našli su se u mirovini '91. a među njima i Boško Poljak, najbliži bratić Zorana Milanovića i još je zaposlen u Nacionalnom parku Krka na mjestu rukovoditelja, nakon što je zadnje 23 godine proveo u hrvatskoj mirovini, a zaradio ju je vjerojatno u Begradu", nabrajao je Culej.

"Poljaka ili Moljaka ne mogu kometirati jer slučaj ne znam, ali znajući kako često govorite neistine u Saboru vjerujem da i to spada u tu grupaciju govora", uzvratio mu je Stazić.